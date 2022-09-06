Врахувавши численні чесноти

– Чотири роки ув’язнення умовно – це те ж саме, що сто років ув’язнення умовно. Я не побачив торжества справедливості, – прокоментував кропивничанин Олег Романюк вирок стосовно Олени Ярової, з вини якої загинула його дружина.

Трагедія сталася 4 вересня 2020 року на вулиці Чикаленка в обласному центрі, біля стадіону «Зірка». Там, на пішохідному переході, бібліотекарку Олену Романюк збила й переїхала, рухаючись на «Ніссані», Олена Ярова, директорка школи № 26.

Незважаючи на статус, Ярова одразу після ДТП троє діб провела в ізоляторі. Вийшла на волю під заставу в розмірі 168 тисяч гривень. Кілька місяців тривало досудове слідство. У грудні 2020-го в обставинах ДТП почав розбиратися Ленінський райсуд.

Хоча Ярова визнавала провину, процес дуже затягнувся – засідання відкладалися то через відпустки, то через хвороби учасників. Кілька місяців чекали появи свідка – громадянина, який їхав позаду Ярової і відеореєстратор якого зафільмував ДТП. Олег Романюк, вдівець загиблої, на початку цього року звертався до «УЦ», щоб поділитися занепокоєнням з приводу довготривалого пошуку судом істини, очевидної для всіх. Припускав, що Ярова сподівається на звільнення від покарання через давність чи акт амністії. Ці припущення виявилися марними.

30 серпня 2022 року суд визнав Олену Ярову винною у загибелі Олени Романюк і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Та, згідно з цим же вироком, у в’язницю Ярова потрапить лише тоді, коли утне щось кримінальне протягом трирічного випробування на волі. Також її позбавлено права водити авто протягом трьох років, зобов’язано сплатити родичам загиблої за матеріальну й моральну шкоду.

Призначаючи умовне покарання, суд врахував каяття винуватиці, добровільне відшкодування нею 200 тисяч потерпілим, а також численні чесноти: «має стійкі соціальні зв`язки, користується повагою в суспільстві та авторитетом за місцем роботи, займає активну громадянську позицію, забезпечуючи потреби територіальної оборони та осіб, переміщених з тимчасово окупованих територій…»

Олег Романюк не вірить у щирість каяття Ярової.

– Вона тільки влітку цього року попросила у нас, потерпілих, пробачення. Це сталося після того, як наша адвокат Любович на засіданні запитала в Ярової, чи зверталася вона до нас з таким проханням.

Потерпілий не вбачає у такому фіналі судового розгляду торжества справедливості.

– Ми, потерпілі, і прокурор просили для Ярової п’ять років реального позбавлення волі.

Утім, Романюк ще не вирішив, оскаржуватиме вирок чи ні.

Віктор Іваненко, «УЦ».