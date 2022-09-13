Начальник ОВА: пів року на війні

Андрій Райкович в Україні унікальна постать. Він єдиний водночас очолює місто Кропивницький як обраний міський голова, а також є начальником Кіровоградської обласної військової адміністрації. Вже пів року він очолює оборону області.

Кореспондент «УЦ» спитав Андрія Павловича про його дві зарплатні. «Усе до копійки перераховую на потреби ЗСУ», – відповів менеджер регіону. Також у відповідь на наше питання сказав, що має особисту нагородну зброю від міністра оборони України.

До певно серйозних заслуг Райковича можна віднести те, що економіка області не впала під час російської навали. Майже всі підприємства працюють, більше того, провідні промислові групи регіону розширили свої ринки збуту й постачають більше продукції до Казахстану, Литви, Пакистану, Німеччини та Польщі. Надходження до бюджетів усіх рівнів збільшилось майже на 11 відсотків порівняно з минулим роком. Це додаткові 8,2 мільярда гривень.

До Кіровоградщини як відносно спокійного регіону переводять свої потужності підприємства з проблемних територій. Уже 42 серйозних заводи обрали наш край для подальшої діяльності, 33 вже почали працювати.

До того ж реалізується близько 30 інвестиційних проєктів, започаткованих ще до війни. У Кіровоградщину як мирний регіон вірять, і керівник краю – поважна особа, з ним згодні мати справу люди з інших регіонів.

Завдання №1 для обласної влади – забезпечити нормальний опалювальний сезон, незважаючи на всі складнощі воєнного стану. Андрій Райкович запевняє, що область готова. Опрацьовані всі варіанти теплопостачання осель наших міст. Кіровоградщина підтвердила всі газові ліміти, заключила всі договори.

Американська організація з міжнародної допомоги USAID надає нам чималу допомогу стосовно організації нормального теплопостачання у зимовий період 2022-2023. Будемо з теплом очікувати на Перемогу.