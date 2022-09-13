Створення “е-лікарняного” для новоприйнятого працівника

Від актуальності інформації у Реєстрі застрахованих осіб напряму залежить одержання особою електронного листка непрацездатності.
Наразі злободенним залишається питання: як діяти, якщо працівник, якого прийнято на роботу, приміром, у вересні 2022 року, захворів, а звітність за ІІІ квартал поточного року страхувальник подаватиме тільки з 1 жовтня?
Варто зазначити!
Насамперед працівник має повідомити про початок своєї тимчасової непрацездатності роботодавця будь-яким зручним способом, наприклад, телефоном.
Після чого нинішній працедавець повинен подати “Довідкову” форму Податкового розрахунку з позначкою “Для призначення інших соціальних виплат” з відомостями про прийняття на роботу працівника, який захворів (Додаток 5), та про нарахований йому заробіток у звітному місяці (Додаток 1). Одночасно колишній роботодавець повинен відобразити в “Довідковому” звіті інформацію про звільнення, інакше система “прикріпить” е-лікарняний до колишнього роботодавця або електронний лікарняний взагалі не створиться.
Важливим також є факт подання новим роботодавцем до Державної податкової служби “Повідомлення про прийняття працівника на роботу”, яке потім з податкової надходить до Пенсійного фонду та відіграє важливу роль в процесі створення “е-лікарняного”, адже під час формування листка непрацездатності враховується остання наближена до дати лікарняного подія по трудовим відносинам працівника.
Принагідно нагадуємо, що для зручності як працівника, так і роботодавця на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ функціонують особистий кабінет застрахованої особи та кабінет страхувальника, де користувач може переглянути актуальну інформацію щодо “е-лікарняних”.
Оксана ПУХАРЬ, заступник начальника управління – начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління
Укрпошта відкрила передплату видань на 2023 рік