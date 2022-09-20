Будувати попри війну

Будинок для стареньких «Затишна оселя» порадував новиною – другий корпус таки починає будуватися. Про це в соцмережах повідомила господиня закладу, голова благодійного фонду «Затишна оселя» Валерія Кривошапка. Оскільки справа блага, фонд благодійний, без сторонньої допомоги не обійтися. Пані Валерія, як завжди, знайшла правильні, зворушливі слова, аби спонукати співгромадян до допомоги.

– Я дуже вдячна Богу за місію, яку він мені доручив на цій землі. Моя місія – турбуватися про стареньких людей, дарувати їм радість та любити їх, опікуватись, піклуватись, обіймати, годувати, переодягати… Завдяки «Затишній оселі» та її персоналу стареньким не треба сидіти вдома на самоті голодними та мокрими, інколи наляканими.

Більшість наших мешканців – це «маленькі діти», які потребують постійного догляду. Я вдячна кожному, хто розуміє, наскільки важливо нам зараз побудувати другий корпус, та підтримує нас.

Минулої осені ми з вами заклали фундамент під другий корпус, кілька днів тому зробили дві зливні ями для нього. Наступний крок – зводити стіни. Ми маємо газоблоки та клей, які ви нам допомогли закупити. Сьогодні нам треба зібрати кошти для того, щоб мати можливість побудувати стіни.

Просимо всіх не байдужих допомогти хто чим може. Все заради того, щоб наші мешканці посміхались, були охоплені увагою.

Хочу звернутись до тих, хто вважає, що зараз не час будувати будинок для стареньких. Я теж так вважала, поки не зрозуміла, що коли в одному місці хтось щось руйнує, в іншому повинні будувати. В світі має бути баланс. І ми можемо бути тими, хто будує.

Наші реквізити: 5168 7456 0973 8239, Валерія Кривошапка.

UA893052990000026003015101303 ЄДРПОУ 39438840 в АТ КБ «ПриватБанк». Призначення платежу – благодійна допомога.