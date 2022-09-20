«Культурний фронт»

Є три варіанти зазирнути в минуле: замовити книжку-альбом, написану та видану галеристом, краєзнавцем Миколою Цукановим. Друге: запитати видання в бібліотеці Чижевського та переглянути. Третє: завітати в галерею «Єлисаветград» та насолодитися перетворенням головної презентаційної зали на «минуле».

Альбом містить 400 фотографій з колекції родини Цуканових, а також надані краєзнавчим музеєм та обласним архівом. Це не просто ілюстрована книжка, а наукова праця. Раніше було відомо про 20 фотографів, які працювали в нашому місті. Цуканову вдалося документально довести, що в Єлисаветграді було 36 фотографів і майстерень.

– Збирати світлини було важко, – зізнався Микола Цуканов. – Вони розкидані по всьому світу. Найдавніша фотографія датована 1864 роком. Найціннішим вважаю фото нашого видатного земляка Якова Паученка, яке я придбав на аукціоні.

Двері галереї відчинені. Адреса відома: вулиця Пашутінська, 36.