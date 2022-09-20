Не помилитися з волонтером

Зараз уся Україна в різний спосіб і в різних обсягах волонтерить – готує їжу, шиє одяг, купує авто й навіть супутники. Але, на жаль, серед тисяч справжніх волонтерів зустрічаються одиниці, але паршивих овець.

Ще навесні у соцмережі з’явилося відеозізнання кропивничанина Дмитра П. про його шахрайство. Під виглядом волонтерського збору на «швидку» для військових насправді він збирав гроші для себе. Справжні патріоти змусили «волонтера» зізнатися.

Наприкінці червня зловили ще шахраїв. Двоє мешканців Кропивницького, представляючись волонтерами, у телефонному режимі робили замовлення їжі в одному з закладів громадського харчування міста начебто для переселенців. Щоб підтвердити «оплату», чоловіки надсилали підроблені скріншоти квитанцій. Доставляв їжу кур’єр за різними адресами.

Після ревізії замовлень та не­оплачених рахунків виявилося, що за два тижні заклад не отримав оплату більше ніж на 80 тисяч гривень. Працівники поліції провели в помешканні кропивничан обшук і вилучили речові докази, що вказують на причетність чоловіків до протиправної діяльності. «Санкція статті КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років», – повідомили працівники поліції.

Також влітку в Кіровоградській області затримали чоловіків, які продавали автомобілі, завезені в Україну як гуманітарна допомога. Серед затриманих – керівник та член однієї із всеукраїнських громадських організацій. Слідчі з’ясували, що громадська організація, якою керує затриманий, безкоштовно отримувала машини, які мала передавати на потреби ЗСУ. Натомість, складаючи фіктивні документи про безоплатну передачу машин іншим організаціям, продавали їх.

Санкція статті – від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

І це не всі відомі випадки. Як самому не стати жертвою шахраїв-«волонтерів»? Перед тим, як переказати кошти чи надати продукти, ліки, будматеріали, дізнайтеся як можна більше інформації про конкретного волонтера чи організацію – Інтернет допоможе. В обласному центрі є чимало волонтерів і організацій, які працюють ще з 2014 року. У Вікіпедії є їх список, хоча й неповний.

У кожної пристойної волонтерської організації є власне (орендоване, надане) приміщення, а не тільки сторінка у ФБ. Якщо з проханням про допомогу з номером картки звертаються незнайомі люди, краще віддайте кошти тим, кого знаєте. Якщо людині потрібне лікування чи амуніція, то вона може звернутися не до абикого, а до відомих волонтерських організацій. Їх спонсорують (зараз кажуть «донатять») і з цією метою, вони виступають як розподільники коштів. Не бійтеся прохати документи.

Взагалі, щоб не натрапити на шахраїв, допомога краще має бути у безготівковій формі (деякі відомі кропивницькі волонтери закликають просто заборонити допомогу армії готівкою). Зараз багато людей можна побачити біля входів у супермаркети, вони збирають гроші на ЗСУ. Немає підтверджень, що це шахраї, але не забувайте, що вони на зарплаті. І частина ваших коштів (зазвичай 20%) потрапить не до ЗСУ, а цим людям, надходження до яких майже неможливо проконтролювати. Так що думайте й не поспішайте з допомогою за першою об’явою.