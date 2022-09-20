Олександрія дивує

Минулий тиждень ознаменувався видатним досягненням спортсмена з Олександрії Богдана Колмакова, який здобув звання володаря Кубку світу, продемонструвавши найкращий час у подоланні перешкод на швидкість – 21,26 сек. на чемпіонаті світу з паркуру, який відбувся у болгарському місті Софії. Сам спортсмен, який проживає в Києві, написав у соцмережах: «Фінал був тяжким. Дякую всім, хто підтримав мене».

Це вже друге досягнення світового рівня для Богдана в цьому році. У липні «УЦ» надрукувала перше інтерв’ю з переможцем Всесвітніх ігор-22 в американському Бірмінгемі, де він також не залишив шансів своїм суперникам.

Продовжуючи спортивну тему, зазначимо, що ФК «Олександрія» здобув один пункт за нічию з потужною полтавською «Ворсклою» і з сімома очками перебуває на 7 місці турнірної таблиці. Проте вболівальники вірять, що команда здатна на більше, тим більше, що до її складу повернувся один з кращих футболістів України Кирило Ковалець.

Нові вершини мріють підкорити й олександрійські бізнесмени, які брали участь у знаковій міжнародній продовольчій виставці в місті Рига, Латвія, де експонувалася продукція країн Балтійського регіону Європейського Союзу.

15 вересня Олександрію відвідали представники моніторингової місії ЮНІСЕФ – дитячого фонду ООН, які перевірили виховний процес у дошкільних навчальних закладах та інклюзивно-ресурсному центрі під час воєнного стану, а також умови, створені для дітей переселенців.

Тим часом місто продовжує вдосконалювати транспортну мережу, запровадивши кілька додаткових рейсів на маршрутах 5/3, 12, 15, 18. Якщо дозволить економічна доцільність, рейси стануть постійними.

Але комусь дуже не хочеться комфортного міста, адже 13 вересня невідомі з пневматичної зброї пошкодили вікно автобуса під час руху на маршруті №2 (на фото). Нагадаємо, що це один з 5 новеньких автобусів «турецької» серії, яких так довго чекали олександрійці. Між іншим, вандали пошкодили й гамаки, які були розвішані в сквері біля театру, проте розбудову міського відпочинкового простору це не зупиняє. Днями було відкрито крутий тренажерний майданчик у дворі біля багатоповерхівки на проспекті Соборному, 101.

Для оперативного реагування на міську проблематику в громаді активно працює система зворотного зв’язку. 14 вересня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв’язок з мешканцями й дав відповідні розпорядження керівникам служб та управлінь. Звернення, озвучені олександрійцями, стосувалися питань житлово-комунального господарства, нарахування абонплати за послуги КП «Теплокомуненерго» та отримання довідок щодо реєстрації місця проживання.

Але найбільша проблема сьогодення – звичайно ж, війна та загибель наших воїнів. 15 вересня на військовому кладовищі поховали Максима Кумпана, який загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області. 16 вересня Олександрія провела в останню путь Руслана Лужного, який загинув 11 вересня при визволенні Херсонської області. Вічна слава героям!