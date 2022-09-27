ЗСУ – від кропивничан

В кінці серпня міською владою було оголошено збір коштів на придбання автомобіля для Збройних сил України. Планувалося зібрати 268 тисяч гривень, що дорівнює віку міста, день якого відзначали у минулі вихідні.

До збору коштів активно долучилися колективи шкіл, культурних осередків, медиків, посадовців, волонтери, підприємці та родини. За гарною українською традицією, повідомили в міській раді, кропивничани перевиконали план утричі, завдяки чому вдалося придбати не одне авто, а три!

У суботу три автомобілі, яких потребують ЗСУ, а також 268 кілограмів патріотичних пряників, виготовлених кропивницькими кондитерами, були відправлені на передову нашим захисникам.

Одну машину передадуть розвідникам, другу пілотами, третя буде працювати на складі. Всі три автівки приїхали з Литовської республіки, розповів «Суспільному» волонтер Дмитро Завражний.