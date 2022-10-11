Прихистимо усіх

До Новоукраїнки прибув черговий евакуаційний потяг з Покровська на Донеччині (колишній Красноармійськ). З Дніпра чимало людей також їде, підсаджуються на поїзд. Уся Кіровоградщина розселяє тимчасово переміщених осіб – багато людей вже знайшли нове житло на Петрівщині, Долинщині, в Олександрії. Новоукраїнка вже давно долучилася до процесу.

– З чергового потягу Новоукраїнка прийняла та розмістила більше півсотні біженців, – розповів «УЦ» голова Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади Олександр Корінний. – Багато прийняли села Злинка, Рівне, люди перебувають іноді по два тижні, підшукуючи собі місце десь на Західній Україні чи шлях до Європи, дехто залишається в нас. Ми знаходимо приватні будинки, які зараз пустують, домовляємось, шукаємо варіанти для розміщення наших українців з проблемних регіонів. Також розселяємо людей у закладах освіти та культури.

Сотні людей вже знайшли прихисток у Новоукраїнській громаді, реєструються на постійне проживання. Ми зустрічаємо усіх з повагою, годуємо, на вокзалі зустрічаємо разом с усіма службами – ДСНС, медики, психолог. Нас наперед інформують про людей з інвалідністю, які їдуть потягом, ми для них готуємо засоби для переміщення, ліки та все необхідне.

Новоукраїнка – гостинна земля, ми допоможемо всім, хто в біді.