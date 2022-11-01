Олександрія перемагає

В Олександрії 28 жовтня почався опалювальний сезон, а ще місто гріється, займаючись спортом в усіх видах, і тішиться перемогами й здобутками.

29 жовтня за підтримки міської ради на льодовій арені «Снігова королева» відбулися треті відкриті Всеукраїнські змагання з фігурного катання.

У змаганнях взяли участь 67 фігуристок з Києва, Одеси, Олександрії, Кременчука, Харкова, Дніпра, Сум, Краматорська та Павлограду.

Змагання проводилися в групі «А» серед професійних спортсменів та в групі «В» – серед аматорів у різних вікових категоріях та номінаціях.

Олександрійські фігуристки гідно представили місто й здобули перемоги та призові місця. Перше місце у своїх категоріях і номінаціях вибороли Євгенія Кулік, Анастасія Осінська, Лілія Рогова, Іванна Беліцька та Вероніка Деревянко. Друге призове місце посіла Мілана Шило, третє – Софія Плетнева та Марія Танковська. Фігуристок підготувала тренер Євгенія Прядун.

28-30 жовтня у Полтаві відбувся чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства у розділі «Бойове двоборство». Олександрію представляли 16 спортсменів, які виступали в трьох категоріях. Загалом у турнірі взяли участь представники з 13 областей України.

Перший етап складався з трьох залікових пострілів з пневматичної гвинтівки з положення лежачи, другий – всестильовий бій.

За підсумками двох змагань олександрійська команда виборола 10 золотих медалей, 8 срібних та 9 бронзових!

Усі медалісти цього чемпіонату є кандидатами до складу збірної команди України на чемпіонат світу з військово-спортивних багатоборств, який відбудеться з 18 по 20 листопада у польському місті Ополе.

Тим часом футбольний​ клуб «Олександрія» у Львові зіграв внічию з багаторазовим чемпіоном України донецьким «Шахтарем» – 2:2.

А ще в Олександрії завершився марафон. Подія, незважаючи на назву, не зовсім спортивна. Марафон «Захисник баче – москаль скаче» був зі збору коштів на допомогу Збройним силам України. Його влаштував Олександрійський координаційний центр волонтерів. Зібрали 123 861 гривню! На них купили три тепловізори (звідси й назва марафону), які вже поїхали до бійців на Херсонщину.

Волонтери влаштовували виставки, показували та продавали картини олександрійських художників, які віддали свої роботи безплатно, уламки військової техніки, яку передали захисники, розмальовані дітьми синьо-жовті прапори та інше.

Зупинятися волонтери не збираються. На наступному марафоні збиратимуть кошти на дрон Mavic 3.