Як працює «Гідросила» у режимі тотальної економії електроенергії

«Для стабілізації роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК “Укренерго” вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України», – повідомила компанія 25.10.2022 на своїй сторінці у фейсбуці.

З метою скорочення споживання потужності електроенергії підприємство вимушено підлаштовуватись під реалії сьогодення. Так, до початку повномасштабного вторгнення денний об’єм споживання електроенергії на заводі був 95-100 тис. кВт/год, з початку вторгнення ця цифра знизилася до 65-68 тис. кВт/год.

Із веденням обмежень постало питання щодо ще більшого скорочення потреб споживання. Так, підприємство розробило план дій: по-перше, було прийнято рішення щодо посилення праці у 2-гу та 3-ю зміни (тобто фактично перехід на нічний час роботи), адже це зменшує навантаження у пікові години, а також фінансові витрати. По-друге, було переглянуто ряд технічних процесів, що дозволило теж виграти частку щодо витрат електроенергії. Сьогодні денний об’єм споживання електроенергії, у порівнянні з цифрами до вторгнення, фактично зменшився більш ніж на 50% і на 30% у порівнянні з даними з початку вторгнення й становить 45-47 тис. кВт/год.

За понад 200 днів війни всі українці розуміють, що таке повітряна тривога та як відповідально потрібно до неї ставитися. Так, повітряні тривоги дуже впливають на робочий процес. Ми розуміємо всю відповідальність за наших робітників, тому під час сирен фактично робочий процес припиняється й усі працівники йдуть до укриття до їх закінчення. У теперішній ситуації головне завдання керівників – забезпечити безпеку всіх працівників для відновлення робочих процесів, підкоригувати робочі графіки таким чином, щоб кожен підрозділ міг досягти певних результатів у свій робочий час.

Хочеться окремо акцентувати увагу на колективний дух та свідомість наших робітників. Гідросилівці без краплі вагань та сумління сприйняли новину та перейшли працювати на нічні робочі зміни, адже всі відчувають відповідальність перед країною. Тому, доки всі вночі сплять, славетні та безстрашні воїни відстоюють незалежність нашої держави на фронті, а наші співробітники – підтримують українську економіку в тилу.

Війна наклала свій відбиток на всіх українців, їхнє життя, домівки, спогади..

Не пройшла вона безслідно й повз український бізнес. Реалії сьогодення змушують вітчизняні підприємства грати за новими правилами та підлаштовуватись під кожну зміну економічного клімату. Так, з початку повномасштабного вторгнення об’єм реалізації групи компаній Hydrosila зменшився майже на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причиною цьому стала втрата частки традиційних ринків збуту. Але, навіть не дивлячись на втрату частки клієнтів, ми активізували роботу для виходу на нові ринки. Ключову роль наразі відіграє представництво Hydrosila EU, яке було відкрито у 2017 році та розташовується в Польщі, у Вроцлаві. Відкриття ТОВ Hydrosila EU дозволяє сьогодні якісно наблизитись до європейського споживача та надає можливість набагато швидше реагувати на його потреби. Також позитивно на просування бренду на теренах ЄС впливає постійна активна участь компанії у всіх відомих Міжнародних сільськогосподарських виставках та виставках будівельно-дорожньої техніки в Європі, зокрема саме зараз компанія бере участь у провідній світовій виставці обладнання для будівельної та гірничої галузей – BAUMA Munich 2022, яка проходить у м. Мюнхен, Німеччина. Хочеться відзначити, як тепло, з підтримкою та розумінням зустрічають наших менеджерів на виставці зараз зарубіжні колеги та партнери.

Тож ми продовжуємо працювати та підтримувати економічний фронт! Все буде Україна!