Кращі інверторні кондиціонери за співвідношенням ціни та якості

Питання вибору кондиціонера хвилює кожного, хто бажає створити в квартирі ідеальний мікроклімат. У цій статті допоможемо вибрати найкращий інверторний кондиціонер для дому та квартири в 2022 році.

Особливості охолоджувальних пристроїв

Є пристрої з ручним та автоматичним режимом. Ручний режим хороший тим, що користувач може змінювати режими самостійно, не вдаючись до допомоги автоматичних систем керування (у разі цього типу кондиціонера необхідно регулювати рівні потужності, задавати значення та частоту охолодження, і тільки після цього кондиціонер почне працювати в автоматичному режимі).

Відрізняються вони й місцем розміщення – настінний, підлоговий. Ці типи різняться по висоті (від них залежить глибина монтажу), кількості внутрішніх блоків, інверторних елементів (вона дорівнює кількості регульованих швидкостей обертання компресора), розмірам та кількості точок забору повітря.

Зовнішній блок розташований на зовнішній стіні будівлі, тому його може бути досить багато, якщо планується постійна експлуатація кліматичного обладнання. Також розташування слід врахувати, якщо кондиціонер встановлюється на підлозі, адже конструктивні особливості останніх систем такі, що повітря, яке подається в приміщення, може бути розташоване як під, так і над ним.

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Зрозуміло, що в усіх цих випадках потрібне очищення повітря. Кондиціонер може бути як настінного, так і підлогового типу. Ще одна відмінність – за типом охолодження та кількістю вбудованих фільтрів. Кожен з них має певне призначення, наприклад, у фільтрів грубої очистки є отвори, через які повітря пропускається та очищається.

Фільтр тонкого очищення призначений для видалення з повітря різного виду пилу. Можна сказати, що такі фільтри підвищать рівень зручності та комфорту під час роботи з кондиціонером. Канальний кондиціонер вбудовується у систему вентиляції приміщення. Саме в цьому й полягає його основна відмінність від настінного типу.

Який тип кондиціонера кращий?

Кондиціонер купується на довгі роки. Часто це дороговартісна покупка, тому до вибору відповідної моделі споживачі підходять відповідально. Одне з найчастіших питань – чим інверторний кондиціонер кращий за простий?

Підкреслимо переваги такого типу системи кондиціювання приміщення.

Термін служби – вважається, що інверторний кондиціонер має великий запас міцності, тобто здатний прослужити довше за звичайний пристрій. Причина – у плавній зміні обертів і поступовому зносі механізмів. Енергоефективний. У блоці стоїть плата зі складним алгоритмом, який забезпечує раціональне споживання електрики. Температура. За рахунок особливих алгоритмів такий пристрій здатний більш точно підтримувати задану температуру аж до 0,5 градуса за Цельсієм. Шум. Працює тихіше, ніж звичайний кондиціонер. Безпека. З виробом інверторного типу можна забути, що таке застуда від кондиціонера. Для спальних та дитячих кімнат варто розглядати систему кондиціювання виключно такого типу. Функціонал. Усі найсучасніші технології передбачені в інверторному кондиціонері. Він пропонує набагато більше функціональних можливостей. При купівлі такого побутового приладу ви гарантовано отримаєте ще більше додаткових опцій.

Кондиціонер – це довгострокова покупка, наявність інвертора обов’язково збереже вам чималу суму за рахунок зменшення витрат, пов’язаних з обслуговуванням та ремонтом виробу. Також важливо й те, що подібний побутовий прилад збереже чимало електроенергії, що принесе ще більше економії.