Олександрія незламна

«Олександрія сьогодні отримує електрики 20% від потреби, – звернувся до жителів громади її очільник Сергій Кузьменко. – Будьте ощадливими! Не вмикайте одночасно кілька електроприладів, не користуйтеся зайвою технікою. Це спричинить швидкий ріст навантаження та аварії на електромережах. Як наслідок – помешкання повторно залишаться без світла, але вже через аварію на лініях».

Ситуація з електропостачанням сильно вплинула на освітню галузь громади. З понеділка, 28 листопада, відновлено змішану форму навчання, враховуючи згоду батьків та наявність укриттів у навчальних закладах.

«До кінця війни дистанційна форма не відмінятиметься, – пояснив ситуацію Сергій Кузьменко. – Батьки, як і раніше, матимуть вибір. Тих, хто хоче навчати своїх дітей дистанційно, ніхто не змушує змінювати рішення. Але маємо новий виклик – відключення електроенергії та зв’язку. Тому паралельно з‘являється й можливість відправити дітей до школи.

Класи будуть працювати у трьох варіантах:

Дистанційно, коли всі батьки учнів за дистанційку; Змішано (урок, коли частина учнів у класі, а частина підключена дистанційно, відповідно до заяв батьків); Очно, коли всі батьки учнів за очну форму.

При відключенні світла застосовуватиметься асинхронна форма, коли даються завдання учням на самостійне опрацювання, а потім надіслані учнями матеріали перевіряються вчителем».

Але життя триває. За результатами міжнародного конкурсу дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» однією з переможниць стала юна олександрійка Дар’я Целуйко.

Почесним журі у складі мистец­твознавців та художників було розглянуто більше 3 000 дитячих робіт, отриманих з України, Литви, Естонії та Чехії.

Днями Національна бібліотека України для дітей оголосила переможців. У номінації «Креативне мислення» у віковій категорії 5-8 класи відзначено роботу Дар’ї Целуйко.