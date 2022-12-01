Що робити, якщо не припиняється нічний кашель?

Кашель може бути симптомом багатьох захворювань, але найчастіше супроводжує ГРВІ та застуди. Логічно, что передусім варто боротися з причинами. Але потрібно мати напоготові й пігулки від кашлю — вони допоможуть легше переносити хворобу, особливо в нічний час. Ці та інші засоби ви знайдете завдяки медичній інформаційній системі apteka911. Та спочатку дізнаємося, як боротися з нічними нападами кашлю.

Чому вночі посилюється кашель?

Посилення неприємних симптомів пов’язують із горизонтальним положенням тіла. Слиз накопичується в носоглотці, а дихальні шляхи вчасно не очищуються. Зазвичай кашель посилюється, коли людина перевертається з боку на бік, а також встає з ліжка.

Ще дві причини посиленого кашлю — сухе повітря та пил. Саме тому важливо проводити вологе прибирання та провітрювати приміщення. Ці фактори збільшують симптоми, але нічний кашель може з’являтися навіть за умов вологого повітря та відсутності пилу.

5 способів боротися з нічним кашлем

Якщо з’явилися симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій (до речі, кашель може бути й симптомом алергії), обов’язково треба звернутися до лікаря. Основні методи полегшення самопочуття такі:

ліки — пастилки, пігулки, сиропи від кашлю заспокоюють слизову оболонку;

теплі напої — чай, морс, компот, вода механічно очищують горло, запобігають зневодненню та розріджують мокротиння;

високі подушки — голова під час хвороби має бути вище, ніж груди (для цього можна взяти одну велику чи дві маленькі подушки);

прохолода — найкращою є температура в діапазоні 18–22 °С;

зволоження повітря — краще за все придбати зволожувач, але якщо такої можливості немає, замінником стане, наприклад, вологий рушник на радіаторі.

Якщо турбує не лише кашель, але й закладеність носа, якомога частіше промивайте його соляним розчином. Особливо це необхідно перед сном, адже тоді вночі в горлянку буде стікати менше слизу.

Крім цього, можна використовувати й народні методи, як-от розсмоктування ложки меду перед сном. Такий варіант корисний тим, що в природний спосіб збільшує виділення слини, тому й зволожуються дихальні шляхи. Втім, аналогічну й навіть більш ефективну дію можна забезпечити й спеціальними льодяниками, що продаються в аптеці.

Пам’ятайте, що важливо не тільки усунути симптоми, але й боротися з причинами такого стану. Саме тоді кашель швидко перестане турбувати, а ви знову будете почуватися добре.