Відсутнє світло? Читайте газети та журнали!

Відключення світла у домівках це не привід сумувати. Адже Укрпошта допоможе влаштувати вам цікаве сімейне дозвілля.

Розгадування кросвордів та головоломок, моделювання виробів та саморобок, розфарбовування розмальовок з дітьми, а також вивчення простих рецептів смачних страв – це те, чим ваша родина може зайнятися за відсутності освітлення.

А для тих, хто бажає усамітнитися з цікавою газетою чи журналом є теж безліч варіантів. Передплатні каталоги Укрпошти налічують понад 1300 цікавих та пізнавальних видань – громадсько-політичних, розважальних, видань для жінок та чоловіків, медична література, присадибне господарство та багато іншого.

Як передплатити?

Дуже просто:

у будь-якому поштовому відділенні

або на сайті Укрпошти https://peredplata.ukrposhta.ua Передплативши видання рідним та близьким, можна подарувати їм можливість виграти побутову техніку від Укрпошти – телевізор, мультиварку, конвектор, Poverbank та багато іншого.