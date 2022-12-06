Ідіоти проти Героя

Цьому нашому земляку, уродженцю Єлисаветграда, встановлено пам’ятники в Києві, Харкові й навіть, прости Господи, у Підмосков’ї. Є вулиця в Харкові. Про нього написано кілька книжок, у знаменитій «Два капітани» головний герой оповідає, як «С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки-малютки в бухту Петсамо, то есть в главную морскую базу врага». У нас теж є вулиця імені цього Героя Радянського Союзу. У Великій Северинці, у тамтешньому невеликому музеї флоту, є стенд, присвячений моряку. А в Кропивницькому ще була пам’ятна дошка легендарному підводнику Ізраїлю Фісановичу. Та й ту на днях розбили вандали…

Фісанович під час Другої світової війни здійснив 17 бойових походів, потопив за різними даними від 8 до 13 кораблів і транспортів противника. Був членом президії Єврейського антифашистського комітету, нагороджений Військово-морським хрестом США. Загинув 1944 року. Два місяці він навчався в Британії керувати переданим союзниками підводним човном Sunfish. А коли нарешті вийшов в море, їх потопив… британський літак, прийнявши за німців.

У нас у місті, біля спортшколи СДЮШОР «Надія» (в народі «акваріум», напроти церкви), була лише дошка, на якій написано: «На цьому місті буде встановлено пам’ятник герою-підводнику Фісановичу І. І.». Давно стояла дошка, років з вісім, а пам’ятника все не було.

І ось якісь доморощені «декомунізатори» чи просто вандали поламали дошку.

Історик Юрій Митрофаненко вважає, що ця дошка не підпадає під дію законів про декомунізацію: «Думаю, це просто ідіоти якісь зробили, – сказав він у коментарі “УЦ”. – Якби була якась політсила чи організація, вони б залишили свою помітку – свастику чи кодові цифри нацистів 14/88. А так це просто ідіотизм чи побутовий вандалізм. Хоча б прочитали уважно, що там написано. Такі люди заслуговують поваги, це герой, який наближав перемогу над нацизмом».