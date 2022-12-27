Наповніть келихи сидром

Які українці все-таки талановиті! Щойно ми написали про Юрія Баранка, бандуриста, який з доньками грає на українському народному інструменті, і дізналися, що пан Юрій з родиною ще й виготовляє сидр. Як про це не поговорити! Тим більше наближаються свята.

Яблучний сидр – легкий ігристий слабоалкогольний або безалкогольний напій з унікальними смаковими нотками. Він має чимало схожості із шампанським, але слабкіший по міцності та містить менше калорій. Вважається, що найякісніший сидр виробляють у Франції.

Винахід сидру приписують Карлу Великому. Начебто він одного разу сів на мішок з перезрілими яблуками. Ті розчавилися, згодом, у результаті бродіння, перетворилися на сидр. Але достеменно про походження напою не відомо. Кожна країна, де сидр популярний, має свою загадкову історію.

В інтернеті є безліч рецептів, переконують, що зробити його в домашніх умовах нескладно. Чи так вже й легко? І чому саме сидр? Про це ми розпитали Юрія Баранка.

– Усе почалося п’ять років тому. Ми з родиною посадили чималий яблуневий сад. Врожаї тішили. Вирішили, що доцільніше буде переробляти яблука, ніж просто продавати їх на базарі.

Син з’їздив до Франції на стажування. Перебував там на фермі, що виробляє сидр, побачив, як все відбувається, спостерігав за процесом, навчався, набував навичок. З цим багажем повернувся додому.

Так, рецепти доступні, їх багато. А ми почали робити натуральний сидр саме за французькою технологією. Усе – на власному виробництві, власними руками. Усією родиною.

Жодної хімії не додаємо, продукт автентичний. Використовуємо натуральний сік і французькі дріжджі, цукор не додаємо. Фасування, пакування також наше. Маємо постійних покупців, які оцінили смак та якість.

Родина представляє свою продукцію на ярмарках Кропивницького та інших міст України. Їх можна було побачити, скуштувати та купити сидр і на «Покровському ярмарку», і на ярмарках перед міськвиконкомом, і на площі Богдана Хмельницького. Зараз на постійній основі співпрацюють з кнайпою «Бамбетель».

Ну що ж, можна на новорічний стіл поставити сидр замість шампанського. Де його придбати, ви вже знаєте. Він ідеально поєднується з рибою, птицею, м’ясом, сирами, морепродуктами, а також з десертами. Тобто майже з усім. А от коктейлі з додаванням сидру не варто робити. Сидр не терпить конкуренції.