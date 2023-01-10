Інформація для працівників: “лікарняні” виплачуватиме пенсійний фонд

З 01 січня 2023 року листки непрацездатності (“лікарняні”) перевіряє і фінансує не Фонд соціального страхування, а Пенсійний фонд України.

Що змінилося для застрахованих осіб (тобто працівників)? НІЧОГО.

ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ ВИПЛАТ ЗАЛИШИЛИСЯ ТІ Ж САМІ

Суму виплати за листками непрацездатності визначає відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу:

до 3 років – 50 % середньої заробітної плати застрахованої особи;

від 3 до 5 років – 60 % середньої заробітної плати застрахованої особи;

від 5 до 8 років – 70 % середньої заробітної плати застрахованої особи;

понад 8 років – 100 % середньої заробітної плати застрахованої особи.

Механізм визначення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням також не зазнав суттєвих змін.

Заробітна плата для оплати листків непрацездатності обчислюватиметься шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку) зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. При цьому, перелік поважних причин, які враховуються при розрахунку, розширено.

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКОМ НЕ ЗМІНИВСЯ!

Оплату листків непрацездатності буде здійснювати роботодавець, як це було і раніше.

При цьому Законом України від 21.09.2022 № 2620-IX “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” скорочено час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами-розрахунками мають надійти кошти для здійснення страхових виплат.

!!! Якщо раніше фінансування страхувальників відбувалося протягом 10-ти днів, то тепер Пенсійний фонд України протягом 3-х днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті роботодавцем в установах банків для зарахування страхових коштів, здійснюватиме фінансування виплат.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області