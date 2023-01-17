Олександрія на зв’язку

У місті на базі Палацу культури «Світлопільський» відкрили сучасний пункт зв’язку. Під час відсутності вдома інтернету чи мобільного зв’язку кожен бажаючий зможе прийти до глядацької зали палацу й у комфортних умовах скористатися доступом до «Інтернету».

Термінал супутникової системи «Старлінк» та допоміжне обладнання було придбано за кошти благодійного фонду «Турбота». Міський голова Сергій Кузьменко особисто випробував підключення та зазначив: «Ми сьогодні відкрили Олександрійський пункт зв’язку, для цього придбали спеціальне інтернет-обладнання, “Старлінк” та необхідну електротехніку. У Палаці культури олександрійці зможуть безкоштовно отримати інтернет-зв’язок у разі блекауту або інших проблем зі зв’язком».

У свою чергу, начальник управління інформаційної політики та цифрової трансформації міської ради Сергій Макаренко прокоментував технічні характеристики встановленого обладнання. «“Старлінк” самостійно адаптується до пошуку супутників для якісного інтернет-з’єднання. Придбано комплект безперебійного живлення, що забезпечить автономну роботу приладу. У разі підключення до генератора інтернет-обладнання буде працювати цілодобово 24/7. Під час тестового підключення швидкість передачі даних становила 280 мегабіт. До мережі одночасно зможуть підключатися понад 500 абонентів, щоб зв’язатися з рідними через месенджери та інші інтернет-додатки», – розповів Сергій Макаренко.

В Олександрії також діють інші пункти, де є супутниковий інтернет від «Старлінк». Це міська рада, пожежно-рятувальна частина №11 та райвідділ поліції.

Нагальні питання життєдіяльності Олександрійської громади потребують виділення бюджетних коштів. «Ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі – це не лише проблеми з електрикою в домівках, відсутність води, а інколи й тепла, – розповів очільник регіону Сергій Кузьменко. – Це також багато обладнання, яке виходить з ладу в результаті різких перепадів електроенергії. У міській лікарні, на жаль, вийшов з ладу дороговартісний комп’ютерний томограф, яким ми надавали олександрійцям безкоштовну послугу з обстеження. Він не працює з кінця минулого року. Ми проконсультувалися з виробником, який не розглядає це як гарантійний випадок. Тому потрібно вносити зміни до бюджету, аби придбати нову деталь і полагодити томограф, а олександрійцям продовжувати надавати медичну послугу», – зазначив Сергій Кузьменко.

Також керівник громади наголосив на необхідності продовжувати поліпшення умов перебування в укриттях під час повітряних тривог. З місцевого бюджету будуть виділені 600 тисяч гривень для наведення ладу в об’єктах укриття, аби зробити їх більш комфортними для людей.

Міський голова Сергій Кузьменко провів перший у цьому році прямий телефонний зв’язок із жителями громади. Звернення, озвучені олександрійцями, здебільшого стосувалися галузі житлово-комунального господарства. Це питання нарахування плати за опалення під’їздів багатоповерхівок та абонплати за послуги КП «Теплокомуненерго», поліпшення житлових умов, ремонт доріг. Людей турбують звичні щоденні побутові проблеми, і всі ці питання будуть вирішуватися.