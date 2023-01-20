До уваги фізичних осіб – підприємців!

Одним із джерел формування реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є звітність з єдиного соціального внеску .

З 01 січня 2023 року розпочалась звітна кампанія з подання фізичними особами – підприємцями річної звітності з ЄСВ за минулий рік. Нагадуємо, що звітуючи з ЄСВ самі за себе, підприємці більше не подають окремий звіт, а заповнюють його як додаток до податкової декларації та подають у строки, встановлені Податковим кодексом України.

Так, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку формують самі за себе звіт за ф. Додаток 1 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” у складі податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2020 № 752) та подають до податкових органів у термін:

платники єдиного податку першої та другої груп подають Додаток 1 у складі Декларації за 2022 рік не пізніше 01 березня 2023 року;

платники єдиного податку третьої групи подають Додаток 1 у складі Декларації за IV квартал 2022 року у термін не пізніше 09 лютого 2023 року.

Підприємці на загальній системі оподаткування заповнюють додаток ЄСВ-1 “Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” до податкової декларації про майновий стан і доходи (у редакції наказу Мінфіну від 17.12.2020 № 783) та подають не пізніше 09 лютого 2023 року.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області наполегливо рекомендує фізичним особам – підприємцям контролювати стан подання звітності та у разі виявлення помилки у звіті повторно сформувати та подати коректний звіт у повному обсязі до податкового органу за місцем обліку, адже відсутність в Реєстрі застрахованих осіб відомостей з причини помилок у звітності може в подальшому негативно вплинути на соціальні права фізичної особи – підприємця.

Консультації щодо заповнення звітних форм з ЄСВ можна отримати у фахівців територіальних підрозділів Пенсійного фонду України.

Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області