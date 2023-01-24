«Дякую, що я живу!»

Листівочки з таким щирим написом наклеювала на баночки з вітамінною сумішшю для солдат на передовій восьмирічна Аня Ковбасюк з Гайворона. А ще ця маленька патріотка півтори тисячі гривень, що збирала на телефон, віддала на придбання необхідного для захисників.

Комунальний заклад «Хащуватський ліцей», що в Гайворонській громаді, оголосив збір «любові, вдячності, світла й тепла» хлопцям на передову. До збору активно долучилися жителі Гайворона, Хащуватого, Бугового, Казавчина, Мощеного, Тополь, Вікнини, Червоного. Директорка закладу Олена Вдовиченко розповіла, що це черговий вантаж. Волонтерити почали з 24 лютого минулого року.

– З нашого закладу стабільно двічі на тиждень відправляються передачі нашим захисникам, – розповіла пані Олена. – Якщо не справляємося власними силами, закликаємо всю громаду. Так було й цього разу. Олег Заграничний з Гайворона з друзями п’ятьма автомобілями повезли все, що ми приготували й зібрали, хлопцям, які воюють на Бахмутському напрямку. Завантажили чай, каву, цигарки, цукор, шкарпетки, термобілизну, сухий душ, вологі серветки, засоби гігієни, ліки, сухі перекуси, горіхи, мед, солодощі, консервацію, а також дитячі малюнки та обереги.

Приготування вареників в ліцеї поставлено на потік. У Бахмут і Соледар «поїхало» іх аж тисяча штук. А ще начистили відро часнику, налущили горіхів, купили сало й приготували «Козацьку пасту». Це своєрідний хащуватський бренд. Сало мелють, додають часник, сіль, спеції та кріп. Хлоцям така паста до смаку, замовляють ще.

Хащуватський ліцей має зворотній зв’язок з передовою. Ящики з передачами підписуються, вказані контакти. Олені Вдовиченко телефонують, дякують, роблять конкретні замовлення: комусь домашнього печива хочеться, комусь квашених овочів, комусь вареників. Усе – свіже, домашнє, смачне. Починали допомагати землякам, хто з Гайворонщини, але всі, хто на передовій, – наші, усі рідні.

Хлопці кажуть, що дуже радіють малюнкам, листівкам, оберегам, які виготовляють діти. Це їх зворушує, нагадує про домівку, підтверджує, що про них дбають, пам’ятають, чекають і вірять у перемогу. Щойно з Хащуватого відправили передачу на Бахмутський напрямок, а вже вантажать на Херсонський. І не зупиняться, не втомляться, усвідомлюють, що Перемогу можна здобути разом.