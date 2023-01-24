Відбулися зміни в пенсійному забезпеченні осіб з інвалідністю

Загальновідомо, що необхідним документом для подовження пенсії по інвалідності є витяг з акта огляду медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Карантин

Проте з 2019 року, періоду оголошення карантину, було визначено, що у разі пропуску в період здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії зазначених заходів з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів переогляду особи з інвалідністю (пункт 14-6 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

З 01.01.2023 дію карантину на території України подовжено – до 30.04.2023. Тож виплати пенсії по інвалідності не припиняться до 30.04.23, навіть якщо особа з інвалідністю не мала змоги пройти медико-соціальної експертизу та надати оновлений витяг з акта огляду МСЕК.

Воєнний стан

Певні зміни в пенсійному забезпеченні осіб з інвалідністю відбулися і через введення воєнного стану в Україні.

Для осіб, яким призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника, і які наразі призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом у період воєнного стану, – виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану, надзвичайного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування, а також не менш як на весь строк їх військової служби.

(06.11.2022 набув чинності Закон України від 18.10.2022 № 2682-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю”, яким, зокрема, пункт 14-6 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону доповнено підпунктом 14-6.1).

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами) строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року.

Чому все ж таки варто проходити огляд МСЕК?

Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу (підгрупу) інвалідності, розмір пенсії, продовженої відповідно до цього пункту, переглядається з місяця, наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до територіального органу Пенсійного фонду.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області