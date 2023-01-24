За підтримкою – до своїх!

Народна дипломатія в дії – Кіровоградська обласна громадська організація «Об’єднання болгар “Нашите хора”» направила відкритий лист до уряду та президента Болгарії з проханням надати військову допомогу Україні.

Цей документ набув серйозного резонансу та привернув увагу громадськості обох країн. На запитання «УЦ» відповів голова правління «Нашите хора» Сергій Осадчий.

– Сергію, яке ставлення до російсько-української війни в Болгарії – у влади та в суспільстві?

– Питання, яке ви поставили мені, потребує глибокого знання історії багатовікових відносин болгарського та українського народів. Якщо ж коротко, то болгари, особливо пересічні громадяни, співчувають українцям і допомагають нам, чим можуть, розуміючи важливість підтримки в цей доленосний час. Але потрібно зазначити, що болгари в більшості своїй (на мою думку) не знають глибинних причин російської агресії. Адже в Болгарії активно працюють проросійська пропаганда й російська агентура, у болгарському політикумі діють проплачені путіністи. І це стосується окремих представників їхнього багатопартійного парламенту та керівництва держави. Тож і нам, і українським державникам у першу чергу треба робити активні кроки з метою надання Болгарії інформаційної правди про агресію росії до сусідніх народів і держав, і в першу чергу до України. Це має бути інформаційний український канал болгарською мовою, який повинен працювати системно, не лише висвітлюючи новини війни, а й розкриваючи причини агресії, правдиву історію російського вандалізму. Цей телеканал повинна створити наша держава, задіявши величезний проукраїнський і проєвропейський потенціал українських спеціалістів, російських антипутинских блогерів і болгарських українофілів. А вони є, і це не одиниці!

– Чи багато тимчасових переселенців із України в Болгарії? Чи підтримують їх офіційні структури?

– Хочу сказати, що Болгарія прийняла десятки тисяч українських переселенців і підтримала й підтримує їх на державному рівні з самого початку російської агресії. Наші «болгарчата» (сім’ї болгарської діаспори Кіровоградщини) так само, як і інші українці, скористались можливістю тимчасово поселитись у цій дружній балканській державі. Деякі наші вже повернулися додому, а дехто досі в Болгарії. Багато хто там навіть працевлаштувався. Крім державної підтримки, морально та матеріально підтримують наших і друзі-болгари, і я від імені «Нашите хора» хочу щиро подякувати Дімо Дімову, Тончо Дімітрову, Саші Непомящему (відомого кіровоградця, який більше 20 років мешкає в Болгарії), Ніколі Караіванову, їхнім сім’ям та ще багатьом іншим добрим людям за дієву підтримку наших переселенців. Про точну кількість українських біженців навіть офіційна статистика не може точно сказати, адже не всі вони реєструються, бо хтось до родичів чи знайомих приїхав, хтось Болгарію покинув і далі попрямував у Європу. Але більшість наших каже, що в гостях добре, а вдома краще!

– Чим реально може допомогти не найбагатша Болгарія Україні?

– Якщо коротко, то Болгарія може допомогти нам боєприпасами радянського зразка, бо там накопичено величезний арсенал і є потужні виробничі площі для їх виготовлення. Скажу більше, і це не секрет, що прем’єр Пєтков займався цією проблемою ще з квітня 2022.

А ще – реабілітація наших українських захисників із урахуванням унікальних природних рекреаційних можливостей Болгарії: термальні та мінеральні води, морські та гірські курорти, м’який клімат і доброзичливість болгар. А також, що дуже важливо, нам конче потрібна політична підтримка Болгарії – члена НАТО, Євросоюзу, ООН.