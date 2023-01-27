Які KPI малого та середнього бізнесу покращить CRM-система

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Невеликі фірми часто не мають вільних грошових ресурсів і часу, щоб системно працювати над поліпшенням клієнтоорієнтованості без додаткових вкладень. А саме сервіс, орієнтований на покупця, у довгостроковій перспективі призводить до збільшення продажу та зростання доходу.

Тому оптимальним способом досягнення мети є інтеграція комплексного рішення для управління бізнесом. У цьому допоможе система Crm.

CRM – основа клієнтоорієнтованості

Вона дозволяє малому та середньому бізнесу керувати контактами з клієнтами, вибудовувати тривалі та послідовні взаємини, а також оптимізувати час, який раніше витрачався на монотонні завдання. Один раз запровадивши такий інструмент, ви оптимізуєте до 90% рутинних процесів.

Завдяки цьому інструменту компанія може автоматизувати продажі, відстежувати та аналізувати клієнтську активність, збирати та зберігати інформацію про покупців у єдиній базі даних, постійно покращувати комунікацію з клієнтами, забезпечуючи швидку та відповідь на їхні запити, надавати менеджерам інструменти для оцінки та прогнозування продажів.

Які показники роботи покращує CRM-система

CRM-система комплексно прокачує практично всі напрямки в ecommerce та сфері послуг:

конверсію у продажу — автоматизація та відстеження клієнтської активності допомагає збільшити кількість угод та дохід:

клієнтоорієнтованість – ви зможете краще розуміти потреби та переваги клієнтів, завдяки чому підвищите клієнтоорієнтованість бізнесу;

частоту покупок – розуміння клієнтських переваг і налаштування маркетингових кампаній на їх основі призведе до зростання повторних покупок;

ефективність маркетингу – знання особливостей та “хотелок” ваших покупців дозволяє перейти до персоналізованого маркетингу, заснованого на конкретних даних, а не на припущеннях;

зменшення відтоку клієнтів завдяки відстеженню та аналізу звернень, а також більш швидкому та точному виявленню проблемних зон.

І найголовніше – топ-менеджери бачать ефективність роботи crm-системи буквально відразу після впровадження. І тому практично всі сучасні рішення пропонують аналітику. У KeyCRM, наприклад, вона організована у вигляді візуальних наочних звітів, що дозволяють оцінити різні показники в розрізі відділень або конкретного співробітника за будь-який обраний період часу.