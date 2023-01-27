Игровое шоу Crazy Time

Crazy Time — это полноценное live шоу, в котором игровой процесс контролирует настоящий дилер. Он принимает ставки, оглашает результаты и взаимодействует с пользователями. Автомат дополнен несколькими разновидностями бонусного раунда и имеет высокий уровень RTP 96,08%. Сполна оценить особенности шоу можно, если запустить демо Крейзи Тайм — для пользователей казино Parimatch этот режим доступен без регистрации и пополнения счета.

Главные особенности Crazy Time

В основе игрового шоу привычное многим игрокам колесо фортуны. Оно разделено на сектора — на каждом из них указаны размеры денежных призов. Точная сумма выплаты зависит от двух факторов: сделанная ставка и сумма, указанная на секторе. Есть нюанс: некоторые секторы «пустые» и не предусматривают денежный приз.

Обратить внимание стоит на такие особенности игры;

на барабане 54 ячейки с разными цифрами;

каждая ячейка отличается по вероятности выпадения;

есть мультимножители;

максимально возможный множитель х50;

есть специальные раунды Coin Flip и Cash Hunt;

максимально возможный выигрыш 500 000 монет.

Бонусные игры стоит рассмотреть детальнее, так как они значительно увеличивают шансы на выигрыш. Начать знакомство стоит с Coin Flip. В раунде выбирается множитель, который бывает двух цветов — красный и синий. После этого подбрасывается монетка, которая указывает выигрышный цвет. Максимальное умножение в этой вариации х5000 от ставки.

Cash Hunt также заслуживает на внимание игроков. В раунде предусмотрен тир, состоящий из 108 секторов. У игрока будет только одна попытка выстрела. Если он не промахнется, то в качестве приза получит множитель х100 от ставки.

Провайдер Evolution отошел от привычный вариации колеса фортуны. В этой вариации игроки могут не только вращать барабан и получать ценные призы, если улыбнется удача. Компания пошла дальше и предусмотрела несколько вариантов бонусного дополнения. Это не только делает процесс динамичнее. Это увеличивает шансы на крупную выплату.

Оценить особенности live-автомата можно в двух форматах: демо и на деньги. Для игры в демо даже не требуется регистрация, а оформление денежной ставки позволит быстро вывести полученный выигрыш.

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