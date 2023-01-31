Мінімізувати мінні ризики

Невдовзі в Кропивницький з Києва переміститься головний офіс британської неурядової організації Mine Advisory Group (MAG), яка надає допомогу постраждалим від мін та стрілецької зброї по всьому світу. Наразі триває процес сертифікації діяльності MAG в нашій країні.

Заступник кропивницького міського голови Олександр Мосін разом із представниками обласних управлінь ДСНС та національної поліції зустрілись із старшим технічним експертом організації Mine Advisory Group Ніком Гестом, менеджеркою проєктів Катериною Темплтон та консультантом з логістики Іваном Коротким. Олександр Мосін на зустрічі зазначив:

– Кропивницький з перших днів війни працює як потужний гуманітарний хаб. Ми збираємо і передаємо гуманітарну допомогу постраждалим областям, наші водії на автобусах комунальних підприємств у перші місяці повномасштабної війни евакуювали жителів Запорізької та Донецької областей, лише у Кропивницькому на обліку майже 25 тисяч сімей внутрішньо переміщених осіб, а по області близько 90 тисяч.

Це тільки один фактор з-поміж інших, який вплинув на рішення команди MAG розгорнути операційну базу саме в Кропивницькому. Передбачається, що в найближчій перспективі у Кропивницькому розпочнуть готувати спеціалістів із розмінування територій та команди тренерів, які навчатимуть населення мінних ризиків.

Пройти навчання зможуть як чоловіки, так і жінки (близько ста осіб). Підготовка триватиме місяць. Команди інформування будуть зорієнтовані на роботу із вимушеними переселенцями, які, повернувшись до своїх домівок, можуть зустрітися із випадками мінної небезпеки.