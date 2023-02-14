Олександрія перемагає!

Народний аматорський театр Палацу культури «Світлопільський» отримав гран-прі Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв New Festival of arts у Харкові! У номінації «Театральне мистецтво» змагалися десятки колективів з усієї України, а перемогли саме олександрійці. Журі поставило найвищу оцінку виставі «Мир вашому дому» за творами Шолом-Алейхема режисера Тетяни Бессмольної.

Директор фестивалю заслужений діяч мистецтв України Станіслава Котелянська зазначила: «Я сама театральний режисер і знаю, яка велика робота – поставити масштабну виставу такого рівня, де задіяні різновікові актори. Це значна заслуга керівника, яка зуміла об’єднати колектив і створити якісну, глибоку, цікаву та актуальну постановку. Я неодноразово бачила виставу “Тев’є-молочник” у виконанні Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка й можу сказати, що олександрійський народний аматорський театр достойний великої сцени. Люди мають розуміти, що таланти є не лише в столиці. Тому бажаю народному аматорському театру ПК “Світлопільський” гастролей, спонсорів, овацій і всього, з чого складається магія театру й що радує режисера, акторів і глядачів. Дуже хочу побачити виставу “Мир вашому дому” наживо».

Чому наживо? Бо фестиваль, з огляду на воєнний стан, проходив дистанційно, і навіть журі засідало не в прифронтовому Харкові, а у Львові.

Олександрійська громада отримала новий потужний генератор від дружнього міста Бат. Це вже 14-й генератор від друзів з Великобританії. Мерія Бату після звернення голови олександрійської громади Сергія Кузьменка організувала збір коштів і придбала та за свій рахунок доставила обладнання до нас. «Ще раз дякую жителям і владі британського міста Бат за важливу підтримку!» – сказав Сергій Анатолійович. Генератор потужністю 80 кВт передали до дитячої міської лікарні. На додаток до генератора британці передали ще чимало різної гуманітарної допомоги.

Стали відомими показники стану аграрної галузі в найбільшому аграрному районі Кіровоградської області – Олександрійському. Війна не заважає працювати на забезпечення продовольчої безпеки держави. Але через несприятливі погодні умови було засіяно озимої пшениці 71% від прогнозованих показників, озимого ячменю – 85%. Зате жита засіяно 100%, а ріпака, основної експортної культури, – 102. На полях району вже йде активна підготовка до посіву ранніх зернових.

Багатьох турбувало, чи не постраждав через потужний землетрус футбольний клуб «Олександрія», який саме проводить збори в Туреччині. У клубі розповіли про ситуацію в команді на зимових тренувальних зборах після землетрусу в Туреччині. «На щастя, наш готель знаходиться далеко, за 700 км від епіцентру жахливого землетрусу. Але й до нас дійшли його відлуння. Перші поштовхи ми відчули рано вранці, о 4:20 – скрипіли меблі, трохи гойдало, було відчуття, наче на кораблі. Проте ми не одразу усвідомили, що відбувається, дехто взагалі міцно спав і дізнався про все лише вранці. Повторні поштовхи трохи відчувалися і вдень. Стихійне лихо не вплинуло на плани та настрій команди. Ми продовжуємо працювати у звичному режимі.

Хочемо висловити найщиріші співчуття народу Туреччини, кожному, хто постраждав від цього землетрусу», – сказали у пресслужбі команди.