«Стратегія гри в новий слот SPEED & CASH – чи можна перемогти?»

«Чи існує стратегія гри в новий слот SPEED & CASH? Які саме є стратегії та чи дійсно вони можуть принести користь? А також доцільні поради для гри в новий слот від 1win»

Стратегія гри в новий слот SPEED & CASH – грай та перемагай

Нова гра від онлайн казино 1win Україна дуже швидко набирає популярності. Сучасна, яскрава графіка та швидкі результати гри не залишають байдужим нікого, хто хоча б раз відкрив цю гру. Мало того, у грі можна робити одразу 3 типи ставок, що значно збільшує шанси гравця. Тому не дивно, що гравці все частіше цікавлять, чи є робоча стратегія гри в новий слот SPEED & CASH? А якщо є, то яка саме і як в неї грати? На усі ці питання ми відповімо нижче.

Чи є стратегія гри в новий слот SPEED & CASH?

Оскільки ця гра від 1він відносить до категорії краш ігор по типу Авіатора чи JetX, багато хто вважає, що ніякої стратегії тут не може бути, а виграти можна лише інтуїтивно. Бо автівка може будь-якої миті поїхати далі або зупинитися.

Проте є й ті на 1win, хто вважає, що існує певна схема, за якою автівки зупиняються. Тому, якщо її вирахувати, то можна буде стабільно вигравати в онлайн грі SPEED & CASH, при чому не малі гроші. Бо можна буде протриматися на трасі як можна далі та забирати гроші при найвищому коефіцієнті.

Однак правда в тому, що ніякої системи за якою автівки зупиняються не має. Бо за усе відповідає генератор випадкових чисел. Тому автівки вибувають з гри абсолютно рандомно і прорахувати таке просто неможливо. Тож якоїсь стратегії, що буде стабільно приносити гроші у цій грі не має.

Але надія помирає останньою, тому гравці розробили три стратегії, які на їхню думку все ж таки допоможуть виграти у SPEED & CASH на 1win сайт.

Гра на очікування найвищого коефіцієнта

Суть цієї стратегії, або краще сказати тактики, полягає в тому, що гравці дивляться по статистиці, або спостерігаючи за грою, коли останнього разу був найвищий коефіцієнт. Потім шукають закономірність.

Наприклад, вони виявляють, що високий коефіцієнт випадає раз на пів години. Тоді вони чекають коли мине пів години, та починають активно робити ставки, не забираючи реальні гроші до самого кінця. Насправді така тактика дуже ризикована, але має місце бути.

Збір невеликих коефіцієнтів

Гравці запримітили, що автівки у грі SPEED & CASH від 1-win значно частіше їдуть далі, ніж вибувають з гри на самому початку. Але далеко також рідко заїжджають. Тому дехто намагається забирати свої кошти майже на початку гри. Вважаючи що назбирати виграші на множниках х2 чи х3 значно більше шансів, а ніж виграти х10 й вище.

Забирати гроші одразу після старту

Деякі гравці на 1win БК вважають самим надійним методом виграти у цій грі – це забирати гроші одразу після старту гри. Коли множник лише на х1 чи х1.5. Мовляв, краще по трохи, але стабільно збирати, ніж ризикувати. Однак такий варіант гри також має свої мінуси. Бо коли автівка сходить з траси одразу на початку гри, гравець втрачає усю суму ставки. А потім йому, щоб відбити ці гроші із таким низьким коефіцієнтом треба зробити 3-4 виграшні ставки.

Це найпоширеніші стратегії гри у SPEED & CASH в онлайн казино 1win. Якою саме з них користуватися, кожен обирає для себе сам. Бо в кожного різний характер. Деякі гравці взагалі використовують й більш складні стратегії, засновані на використані одразу двох чи трьох ставок та на управлінні грошима. Тобто ставлять різні суми одразу на дві ставки й так далі. Взагалі, варіації можна вигадати досить багато. Тож як саме грати у SPEED & CASH на 1 win вирішувати лише вам. Головне спробувати, а там, можливо, ви вигадаєте щось своє, що більше вам підходить.