Конфлікт в додаток до війни

Здавалося, всі наші думки та дії сьогодні мають бути пов’язані з війною та намаганням наблизити перемогу. Але час від часу виникають внутрішні конфлікти – як на рівні країни, так і регіональні. Кіровоградщина не стала винятком. Нещодавно виник конфлікт між очільником обласного онкоцентру Костянтином Яринічем та головою Кіровоградської обласної ради Сергієм Шульгою.

Костянтин Яриніч оприлюднив у соцмережах відкритий лист до депутатів обласної ради та начальника ОВА, в якому звернув увагу на недоречне, на його думку, втручання в роботу закладу голови облради Сергія Шульги, через що може постраждати робота лікарні.

В основі конфлікту – обладнання. А саме гамма-випромінювач, купівлю якого узгодили ще у 2020 році після проведення всіх необхідних комісій, але з початком війни договір довелося розірвати через те, що фірма-постачальник мала зв’язки з росією. До нового тендеру підготувалися ретельно: закупівлю узгодили та знову перевірили всі відповідні установи та комісії.

Коли нарешті все узгодили, до процесу долучився Сергій Шульга та повідомив, що обладнання застаріле, а фірма-постачальник має кримінальні провадження. І запропонував надавати послугу хворим у приватному медзакладі, який має відповідний договір з НСЗУ, і лінійний прискорювач вже встановлений.

Костянтин Яриніч пояснив, що через передачу на лікування до цього закладу пацієнтів та в разі скасування закупівлі необхідного обладнання онкоцентр втратить фінансування, передбачене в рамках відповідного пакету. Як наслідок – суттєве скорочення робочих місць лікарів, операцій для онкохворих та іншого.

«Незважаючи на успішну роботу установи та наданий звіт у січні 2023 року, очільник облради вирішив ініціювати позапланову перевірку онкологічного центру. Зрозумівши, що підстав немає, переформатував її в планову», – інформує Яриніч. Шульга реагує: «Це передбачається законом, а не моїм особистим розпорядженням. До всього власник, тобто обласна рада, має право контролювати управління, збереження та закупівлі майна уповноваженим органом. Тобто здійснення перевірок – це не виключення, а планомірна робота».

До конфлікту долучилися 11 народних депутатів України, які направили депутатське звернення на ім’я Андрія Райковича, в якому просять дати правову оцінку діям керівництва онкоцентру. До речі, жоден з нардепів не має стосунку до Кіровоградщини.

У цій надзвичайно несвоєчасній історії, крім технічних аспектів, виникає кілька логічних запитань. Якщо депутати обласної ради самі призначили (читали, довірили) Яриніча керувати онкоцентром, то проведення перевірки медичного закладу виглядає як демонстративний прояв недовіри. Зрозуміло, коли СБУ або БЕБ проводить перевірки під час війни, але який сенс займатися цим облраді та «чужим» нардепам, серед яких немає жодного медика? І ще одне запитання: чи можна під приводом «пильної уваги» знищувати роботу стратегічно важливого для Кіровоградщини медичного закладу?

Звісно, продовження буде на сесії обл­ради, спостерігатимемо за розвитком конфлікту. Але доречнішим буде його вирішення. Звісно, на користь громади.