Залягти на дно в Бобринці

У прокуратурі йому не місце – так постановила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів стосовно Олександра Маленка. Кілька місяців тому його, тодішнього заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури, затримували працівники ДБР і СБУ.

Наприкінці жовтня минулого року ДБР повідомило про затримання працівника Кіровоградської обласної прокуратури, і описало події, які передували цьому. Усе начебто було так. Місцевий житель, занепокоєний долею хворого батька, звернувся по допомогу до ясновидиці. Та поділилася контактами знайомого прокурора, який начебто міг допомогти в оформленні інвалідності. Син претендента в інваліди зустрівся із посадовцем. Нібито домовилися, що друга група обійдеться в 7,5 тисячі доларів. Прокурора затримали працівники СБУ й ДБР одразу після того, як він отримав гроші.

УСБУ в області з цього ж приводу повідомило, що прокурор, взявшись допомогти чоловікові в призначенні групи інвалідності, сприяв йому в ухиленні від мобілізації.

Прізвище прокурорського працівника ДБР і СБУ, як водиться в таких випадках, не назвали. Це зробив активіст Андрій Лаврусь. За його інформацією, ішлося про Олександра Маленка.

Очевидно, не витримавши слави, яка звалилася після затримання, Маленко у лютому нинішнього року попросив начальство звільнити його з посади заступника керівника обласної прокуратури. Його заяву задоволено. Останнім часом Маленко був прокурором Бобринецького відділу Знам’янської окружної прокуратури Кіровоградської області.

І от його звільнено з органів прокуратури взагалі. За недотримання прокурорської етики. Так постановила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів на недавньому засіданні.

Про хід кримінального переслідування Маленка широкій громадськості невідомо. На засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії він вів мову про «провокацію СБУ».