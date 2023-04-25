«Долинський ГЗК зараз на першому етапі активної фази», – заступник директора Олег Подкопаєв

Попри війну та падіння виробництва на 50% від довоєнного рівня «Рудомайн» продовжує розробляти проєкт відновлення Долинського ГЗК. У рамках цього проєкту відбулося перше засідання робочої групи щодо спроби реалізації тестової секції збагачення руди.

Захід проходив у форматі огляду територій передбачуваного розташування секції та відвідування відповідних цехів. Засідання відвідали представники проєктувальника, а також головний геолог, головний енергетик, головний збагачувальник, гідротехнік та інші фахівці Долинського ГЗК та підприємства «Рудомайн».

«Наша компанія, як інвестор, вкладає значні зусилля в дослідження та розвиток рудних ресурсів, і проєкт збагачення руди в Долинському ГЗК є одним з найбільш перспективних. Ми плануємо впроваджувати нові технології та методи роботи, щоб досягти максимального результату і забезпечити стабільність в роботі підприємства на довгі роки вперед», – підкреслює головний інженер «Рудомайна» Сергій Генкуленко.

«Зараз ми на першому етапі активної фази: разом з проєктувальниками на майданчиках ГЗК подивились місця, де можливо розташувати пробну секцію – невелику тестову лінію, на якій будемо намагатися реалізувати цей проєкт. Ця зустріч – яскравий приклад того, що ми не відмовились від цього проєкту. Він в жодному разі не призупинений, не на паузі, всі наші дії обумовлені початковими планами, про які ми раніше оголосили», – каже заступник директора Долинського ГЗК Олег Подкопаєв.