Пантеон Героїв за 28 мільйонів

У міській раді родичам загиблих кропивницьких воїнів представили проєкт реконструкції секторів для почесних поховань військовослужбовців на територіях Рiвненського та Далекосхідного кладовищ.

– Ми хотіли спершу порадитись з вами, обговорити заплановану реконструкцію і зібрати пропозиції, врахувати їх перед початком реалізації проєкту, – зазначив на зустрічі із членами ініціативної групи заступник міського голови Олександр Мосін.

Готові напрацювання представив присутнім віце-мер Олександр Вергун. За його словами, меморіальний комплекс на Далекосхідному кладовищі – це, власне, той сектор, де зараз і відбуваються воїнські поховання. Відповідно до проєкту, він буде точно такий, як на Рівненському кладовищі. Матиме вхідну групу з іменами всіх похованих воїнів, з алеями, доріжками між могилами, з огорожею. З протилежного боку передбачається облаштування майданчика для паркування, також по периметру комплексу планується висадити туї, встановити лавочки та урни. Загальна площа ділянки – 0,548 га, а вартість проєкту реконструкції становить 25 мільйонів.

Розроблений проєкт передбачає також дооблаштування частини сектору почесних воїнських поховань і на Рівнянському кладовищі. Тут площа ділянки становить 0,063 га, вартість проєкту – 3,1 мільйона гривень.

Робота над проєктом реконструкції розпочалась влітку минулого року, коли був визначений розробник-підрядник, ним стало ТОВ «Енергоплюс-Люкс». Проєктна документація обійшлася у 100 тисяч гривень.

Учасники зустрічі виказали багато пропозицій стосовно майбутнього Пантеону, а посадовці уважно дослухалися до них.

– Нам треба зробити усе належне, щоб гідно вшанувати і зберегти пам’ять про наших Героїв. Попереду нас чекає надзвичайно важлива і відповідальна робота, ми ще будемо спілкуватися з усіма рідними, контролювати увесь процес реконструкції, щоб на жодному з етапів він не затягувався. Іще необхідно визначити підрядника – виконавця робіт, і не всіх можна допускати до реалізації цього проєкту, адже це мають бути справжні патріотичні фахівці-будівельники, які забезпечать передусім належну якість Пантеону і створять його загальний унормований вигляд, – наголосив Олександр Мосін.

Учасники зустрічі з-поміж іншого обговорили питання щодо обслуговування території меморіальних комплексів, їхню охорону, підсилення конструктивів опор пам’ятників і зміну параметрів тумб під ними для встановлення стаціонарних ваз та лампадок з граніту, облаштування місць кріплення для синьо-жовтих стягів біля кожного місця поховання.

Роботи планують розпочати після проведеного тендеру та визначення підрядника.