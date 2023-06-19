Макс Барських докорив глядачам

У середу, 13 червня, у кропивницькій обласній філармонії з концертною програмою «Знайти себе» виступив популярний український співак Макс Барських. Концерт він відпрацював на дванадцять балів. Глядачі були у захваті й віддячили йому гучними оплесками та морем квітів. Та виявилося, що співак був не дуже радий цьому. Уже після виступу з букетами подарованих квітів він звернувся до своїх шанувальників в Instagram.

«Кропивницький, дякую за вашу любов, за купу квітів, які ви подарували, напевне вони тут коштують недешево. Хочу попросити всіх тих, хто буде приходити на мої майбутні концерти, замість того, щоб купувати квіти, зробіть краще донати. Принесіть мені листівку, де вкажете, що задонатили для ЗСУ. Це буде більш приємно для мене»,– повідомив Барських.

І до речі, як переконують організатори туру, частина прибутку з концертів обов’язково буде перерахована на потреби збройних сил.