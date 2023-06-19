Житло для херсонців

За даними начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, станом на 16 червня Кіровоградщина вже прихистила майже сотню переселенців з підтоплених територій Херсонщини. Люди приїхали власним транспортом і розмістились в 15 громадах. З цього приводу кореспонденти «УЦ» поставили за мету дослідити можливість заселення потерпілих з Херсонщини. Ми зателефонували людям, що хочуть прихистити безкоштовно і тим хто здає житло за гроші.

Для початку треба було перерити Інтернет у пошуках пропозицій. Знайшовся один ресурс, за допомогою якого можна віднайти безкоштовне житло. На сайті «Допомагай» розміщені оголошення про таку послугу. Є там і оголошення з нашої області. Наприклад, у Долинському районі, у селі Першотравневе пропонують безкоштовно оселитися трьом особам у квартирі на другому поверсі. Є світло, туалет на вулиці, колодязь на вулиці 50 метрів від будинку, є ліжко, якщо треба, то занесемо ще, у селі два магазини, 5 кілометрів від міста Долинська, гарна природа.

У самому Кропивницькому пропонують безкоштовно одну двомісну, п’ятимісну й тримісну кімнати. Загалом – на десять осіб. Житло забезпечене необхідними у побуті меблями, речами, постільною білизною, посудом. І дійсно це все є. У контактному центрі «АВ метал груп», яка надає житло для переселенців на базі своїх філій, нам це підтвердили. А ще в обласному центрі здають трикімнатну квартиру для п’ятьох людей.

Є ще оголошення про здачу двом особам будинку в Новомиргороді. У Капітанівці Новомиргородського району жінка запрошує на проживання одну особу або жінку з дитиною: газ, вода, електрика, Інтернет, поруч магазин, пошта, автобусна зупинка, 2 км від залізничної станції.

Перераховувати всі варіанти немає сенсу. Коли вийде номер у друк, мабуть, усі місця й кімнати будуть зайняті.

З безкоштовним житлом розібралися. Тепер візьмемось за платне. Є економ-варіанти, та дуже-дуже мало. Наприклад, одна жіночка здає двокімнатну квартиру з меблями, технікою за 5 тисяч у місяць. І вона підтвердила цю вартість. У інших арендодавців ціни різко йдуть угору, починаючи від 6 тисяч за однокімнатну. Середня ж вартість 8-10 тисяч за місяць. Усе здається мебльованим і технічно забезпеченим. А ось щоби хтось знизив ціни для переселенців із затоплених районів Херсонщини – такого не зустрічав. Коли я зателефонував і представився переселенцем, один чоловік на пропозицію здати своє житло безкоштовно категорично відповів – ніколи. «Це мій хліб, і мені з цього будинку жити», – сказав він.