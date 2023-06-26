Олександрія інноваційна та спортивна

Минулого тижня в Олександрії відбувся черговий прийом громадян міським головою, надійшов гуманітарний вантаж, пройшов Чемпіонат України з пауерліфтингу.

У середу, 21 червня, голова громади Сергій Кузьменко провів прийом громадян із особистих питань. Чимало звернень містян стосувалося сфери ЖКГ. Це питання щодо утримання житлового фонду, ремонту покрівель, сплати за опалення місць загального користування у багатоповерхівках. Люди підіймали спірні питання, серед яких недотримання сусідами правил утримання домашніх тварин, а також скарги на роботу гриль-бару, діяльність якого порушує спокій жителів багатоквартирного будинку, в якому він розміщений. Також громадяни зверталися за допомогою у врегулюванні питань із оформлення спадщини та стосовно можливості отримання учасником бойових дій земельної ділянки.

В Олександрійській центральній міській лікарні планують проводити операції зі встановлення кардіостимуляторів. Співпрацюватимуть із Полтавським кардіоцентром. Кардіостимулятори пацієнтам встановлюватиме лікар із Полтави Євген Люлька.

Громада отримала вантаж від Кіровоградського обласного гуманітарного штабу. Призначений він для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, до волонтерського центру «Центр допомоги. Олександрія» доставили продукти харчування – консерви, мед, солодощі, сухе молоко, макарони, їжу швидкого приготування, а також ковдри, які розподілять в місцях компактного проживання переселенців.

На іграх ветеранів з легкої атлетики у Кам’янець-Подільському Кіровоградщину представляв лише один атлет – Василь Лашкул з Олександрії. Він брав участь на бігових дистанціях 3000 та 5000 метрів. Показавши високі результати зайняв два перші місця у віковій категорії 60-64 роки.

Триває реалізація проєкту «Активні парки». Його мета – популяризувати спорт та залучати до оздоровчої рухової активності якомога більше людей. Весь минулий тиждень тренер Роман Яковенко проводив спортивні заходи для всіх охочих дорослих і дітей.

Участь у Чемпіонаті України за окремими видами пауерліфтингу взяли понад 70 учасників з різних регіонів України. Олександрійка Інна Дзюба стала абсолютною переможницею у вправі станова тяга серед жінок. У певних вікових та вагових категоріях рекорди у вправах станової тяги та жиму лежачи встановили олександрійці Артем Гучек, Михайло Качур та Анастасія Красюк.

Під час заходу вдалося зібрати 18 тис. 250 грн, які організатори – громадська організація «Сильна Олександрійщина» – направили на підтримку ЗСУ.