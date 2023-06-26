Зустрілися в полі

Про науку й практику вирощування ранніх зернових в центрі України ішлося на семінарі «День поля», який відбувся минулої п’ятниці в Созонівці Кропивницького району, на території Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України.

– Такі науково-практичні семінари в Созонівці проводяться щороку напередодні жнив ранніх зернових. І от знову тут зустрілися науковці, аграрії, представники компаній, які виробляють сільськогосподарську техніку та засоби захисту рослин, – розповіла «Україні-Центр» Валерія Фурманова, очільниця депармаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації.

Як і минулого року, увагу учасників привернула продукція підприємства «Клен», релокованого зі сходу країни (2014 року через війну перебралося з Луганська в Старобільськ, торік – в Кропивницький). Це електронне обладнання для високоточних сівалок. Воно адаптується під різні культури – від лікарських трав, які мають мікроскопічне насіння, до кукурудзи.

Традиційно учасники семінару ознайомилися зі здобутками Інституту сільського господарства степу. Ця установа займається як дослідницькою роботою, так і забезпечує аграріїв насіннєвим матеріалом. Наприклад, пропонує насіння 17 сортів озимої пшениці, 4 сорти озимого ячменю, 6 сортів ярого ячменю, а також насіння коріандру, еспарцету, картоплі. Також виконує такі послуги, як аналіз грунту та визначення посівної придатності насіння.

З нагоди недавнього Дня фермера найкращі представники цього сектору економіки отримали нагороди від влади.

Були на семінарі й військові. Голова громадської організації «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств» Ольга Голобородько передала їм три прожектори, придбані за кошти, зібрані аграріями області. Призначення прожекторів – виявляти ворожі дрони.