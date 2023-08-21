Оновлене відділення зі складною назвою

Як відомо, профілактика і вчасне лікування – запорука здоров’я. в Кіровоградській обласній лікарні є відділення, яке поєднує ці два напрямки. Називається воно, як не для медика, дещо складно: відділення екстракорпоральних методів детоксикації та гіпербаричної оксигенації. Очолює його досвідчений Олександр Агапєєв – лікар-анестезіолог, має вищу кваліфікаційну категорію, член Української асоціації анестезіологів, асоціації еферентологів, експерт з токсикології обласного департаменту охорони здоров’я.

Олександр Анатолійович працює в обласній лікарні 27 років. Прийшов сюди інтерном і залишився. Був наймолодшим завідувачем відділення. Він з тих унікальних працівників, у кого в трудовій книжці лише один запис. «Я дуже люблю нашу лікарню, – зізнається лікар. – Вважаю її найкращим медичним закладом нашої області, а може й не тільки області. Це потужна багатопрофільна лікарня з потужним колективом фахівців. Працювати в такому колективі почесно і відповідально».

У відділення потрапляють важкі пацієнти. Тому оперативність, чіткість дій персоналу, професійні навички – це головне. Треба пояснити, що таке екстракорпоральні методи детоксикації. Це коли працюють з кров’ю пацієнта – очищають її за допомогою спеціального медичного обладнання. У відділенні лікують гостру ниркову недостатність, тут є апарати для гемодіалізу. Є апарат для гострого гемодіалізу – для важких пацієнтів. До цього апарату німецького виробництва пацієнта можна підключати на кілька діб.

Успішно працює апарат для плазмаферезу, що очищує кров від печінкових отрут, імунних комплексів, алергенів, токсинів, надлишку холестерину, жирних кислот. В цьому році сталася подія – відділення отримало апарат для аферезу. Тепер є можливість виділити з крові не лише плазму, а й окремі клітини: лейкоцити, еритроцити, тромбоцити. Їх можна збирати, консервувати. В перспективі у цьому відділенні зможуть працювати зі стовбуровими клітинами. Це світовий рівень аферезу, переконує Олександр Агапєєв.

Ще один термін потребує пояснення – гемосорбція. Це метод очищення крові, коли вона пропускається через спеціальне активоване вугілля. Використовується, коли є важкі отруєння сурогатами алкоголю, наркотичними речовинами, барбітуратами, грибами та інше.

А гіпербарична оксигенація – це, власне, лікування медичним киснем під підвищеним тиском, що проводиться в особливих медичних барокамерах. Цей метод застосовується в лікувальних та профілактичних цілях. Має гарні показники, перспективний, але, на жаль, барокамери ще радянського виробництва. Вони працюють, вчасно обслуговуються, але чекають на заміну. Лікар Агапєєв каже, що є розуміння адміністрації лікарні та адміністрації області щодо необхідності оновлення цього обладнання.

Ззовні барокамера нагадує батискаф, її вплив на організм складно переоцінити. В апарат під підвищеним тиском подається кисень, який активно всмоктується через слизові оболонки, дихання, шкіру. Як результат – потужна стимуляція імунітету, насичення киснем всього організму, активізується процес загоєння трофічних виразок, відновлення кровообігу. У випадках отруєння чадним газом, коли у відділення поступає пацієнт без свідомості, після одного сеансу у барокамері він уже у свідомості.

В оновленому відділенні зі складною назвою як для лікування, так і в цілях профілактики використовують метод внутрішньовенної озонотерапії. Він широко застосовується і має кілька ефектів: антибактеріальний, антивірусний, протизапальний, імуномоделюючий. Застосовується в хірургії, неврології, гастроентерології, дерматології, гінекології та інших напрямках медицини.

«Нинішній формат нашого відділення дозволяє працювати як з важкими стаціонарними хворими з інших відділень, так і з амбулаторними, – каже Олександр Анатолійович. – Ми навіть обираємо зручні для пацієнта години, якщо він працює. Тобто застосовуємо індивідуальний підхід. Пацієнт для нас – головне. Якщо він сюди звернувся або його направили, він має отримати найвищу якість лікування».

До речі, відділень, подібних нашому, не так багато в країні. Сюди звертаються жителі й інших областей, і залишаються задоволеними отриманим лікуванням. Воно тут відповідає світовим тенденціям. Для консультацій звертайтеся за телефонами: 0522-39-71-88, 0507779968. Колектив відділення бажає всім міцного здоров’я.