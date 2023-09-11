Тому що дружні до дітей

Минулого тижня відбулася подія, яка, незважаючи на наше чорно-біле життя, викликала «кольорові» емоції. Це сталося у Кропивницькому, у ліцеї «Вікторія-П».

Привід для візиту туди співпв з реаліями сьогодення: громадська організація передає дітям певне обладнання. З’ясовуємо, що навесні цього року Кіровоградська асоціація «Громадські ініціативи», що працює у партнерстві з британською організацією Save the Children, створила в Кропивницькому дві локації, де надають дітям першу підтримку у подоланні психологічних наслідків війни через сертифіковані ВООЗ активності. Сертифіковані фасилітаторки навчають дітей стресостійкості через групову діяльність з фізичним акцентом зцілення шляхом мистецтва. Ці заняття допомагають дітям подолати стрес, підвищити настрій та навчитися краще спілкуватися.

«Простори, дружні до дітей» (так вони називаються) займаються з дітьми арт-терапією (малюють, ліплять, плетуть і таке інше), влаштовують ігри, естафети, танцюють разом, навчають корисним навичкам: захистити себе та друзів. Участь в цих заходах абсолютно безпечна (це основне правило) та безкоштовна.

Все чудово, і один з просторів «оселився» у «Вікторії – П». З березня там існувала локація. Навіть влітку, коли діти не в школах, там не було тихо – батьки привозили чи приводили дітей, бо були впевнені, що там – безпечно, корисно, весело.

Це ідея, проєкт і співпраця, які влаштовують всіх. «Громадські ініціативи», отримавши підтримку у Save the Children, суттєво допомогли «Вікторії – П» в обладнанні укриття. Якісне, безпечне для дітей, яскраве обладнання було придбано для закладу. Серед іншого – шафи, різнокольорові мати, подушки, стільці, крісла-мішки, кулер і ще багато іншого.

Так сталося, що «простір» переїжджає з «Вікторії-П», але все що, було придбано, що потрібно дітям для їхньої безпеки і комфорту, залишається. Save the Children , «Громадські ініціативи» – безперечно дружні до дітей.