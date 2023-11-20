Дякуємо, Арсене!

Після концерту на сцені Кіровоградської обласної філармонії на своїй сторінці в Інстаграм Арсен Мірзоян написав: «Дякуємо, Кропивницький! Дякуємо, Маленький Париж!» Ми ж в свою чергу дякуємо співакові за щирість та відвертість.

Концертний тур містами України відбувається на підтримку нового альбому, що називається «Сонце». Пісні з нього, а також відомі хіти, звучали в щільно заповненому залі. Проникливі тексти, прекрасна музика, чарівний голос, який не з ким не сплутаєш. А ще неймовірне світлове шоу, яке підкреслювало значимість концертної програми.

А значимість полягала не лише в музичній складовій, а й у волонтерській місії. Арсен Мірзоян допомагає захисникам з 2014 року. Безліч разів виступав для воїнів у найгарячіших точках. В перервах між піснями розповідав глядачам, як під гітару співав бійцям на передовій у супроводі обстрілів.

За час повномасштабного вторгнення із друзями передав захисникам на передову понад 1300 автівок! Збирали донати й під час концерту в нашій філармонії. Було влаштовано імпровізований аукціон, до якого активно долучилися кропивницькі глядачі.

В залі було багато молоді, яка співала разом з Арсеном, – знають всі тексти. А вони у співака настільки пронизливі й глибокі, що легко запам’ятовуються. Співак поїхав далі, а вже чекаємо наступної зустрічі з ним.