«Казкодром» дає старт переможцям

Днями у Кропивницькому у спеціалізованій загальноосвітній школі №32 відбулася презентація настільної дитячо-юнацької гри «ПЕРЕМОГА». Вона розроблена й апробована Павлом Чорним та його колегами в рамках національно-патріотичного проєкту КЗ СЮТ «Казкодром». Рух до Перемоги відбувається тут в ігровому та казково-поетичному просторі, де універсальна схематична міфологема поєднана з традиційним національним символізмом.

П’ятикласники з цікавістю, уважно слухали відомого казкаря Дідуся Павлуся, який за встановленою ним традицією спочатку зіграв на дуді народну мелодію, прочитав вірш з казки «Як Лелечий клин Калину рятував у злу годину», а потім стисло розповів про проєкт «Казкодром». Як наголосив Дідусь Павлусь – Павло Чорний, батьківщину треба любити не тільки на словах, її треба берегти, знати її історію і традиції і, коли знадобиться, захищати зі зброєю в руках від ворога. Власне на це і спрямована гра «ПЕРЕМОГА», яка відкриває нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму.

Головну ж частину презентації авторської гри виконало відео з образними поясненнями її основ і принципової схеми. Його спільно створили вихованці міської станції юних техніків та учасники гуртка «Захисник» школи №32.

Отже, модель початкового рівня гри «ПЕРЕМОГА» базується на одній з головних схем далекосхідної філософії. Ця базова схема має назву «П’ять Стихій» або «П’ять Елементів» і включає в себе «Вогонь», «Землю», «Метал», «Воду» та «Дерево». Зазначена «п`ятериця», умовно кажучи, характеризує стани, взаємозв’язки й взаємовідносини усіх існуючих предметів, явищ та речовин світу. Тому перший рівень гри отримав символічну назву «П’ястук» (п’ять пальців в одному кулаку).

П’ять Стихій рухаються і взаємодіють, утворюючи замкнений цикл, який і надалі продовжує повторюватися. У цьому безкінечному кругообігу П’ять Елементів мають дві основні циклічні взаємодії – «взаємне породження» та «взаємне подолання». А щоб п’ятикласникам було зрозуміліше, Павло Чорний послуговувався доступною мовою: «Образно кажучи, з Води виростає Дерево, Дерево – це дрова для Вогню, Вогонь прогорає й залишає по собі попіл, який стає Землею, в Землі знаходять Метал, на Металі випадає росою Вода (або – Метал плавиться до водянистої рідини) і знову з Води виростає Дерево, чим повторюється цикл взаємного односпрямованого породження Стихій (Елементів). У свою чергу, Дерево руйнує коренями Землю, Земля засипає Воду, Вода тушить Вогонь, Вогонь розплавляє Метал, Метал рубає Дерево, чим і надалі повторюється цикл взаємного подолання Стихій».

Гасло гри пропонується таким: «В нас усіх одна дорога – чесна гра і Перемога!». В ній також передбачена коректна (справедлива й безпристрасна) відзнака переможців і підбадьорлива мотивація аутсайдерів, а контроль педагога за грою та її результатами максимально ненав’язливий і конструктивний.

Слід зазначити, автор усвідомлює, що під час воєнного стану такі формати роботи з дітьми надають їм психологічне розвантаження, знімають втому, зможуть хоч тимчасово відволікти їх від соціальної та інформаційної напруги, допоможуть здолати стрес, переведуть дітей у режим цікавої та корисної дії, оптимістично налаштують.

На презентації була присутня спеціаліст міського управління освіти Ольга Журавльова, якій автор передав розроблений ним навчально-методичний посібник «Настільна дитячо-юнацька патріотична гра “ПЕРЕМОГА”». Слід сказати, що цей посібник пропонує лише перший рівень гри «ПЕРЕМОГА», під назвою «П`ястук» («Кулак»), який є найпростішим її варіантом, розрахованим на початківців. Гра наступних рівнів складності вже для досвідчених гравців буде представлена в подальшому, окремою розробкою другого рівня гри – «Один проти чотирьох» – під назвою «Перевага» та третього рівня гри – «Усі проти всіх» – під назвою «Розгардіяш».

Павло Чорний сподівається, що вчителі та методисти інших навчальних закладів міста також зацікавляться його розробкою. Він завжди відгукнеться на запрошення, якщо таке звернення буде надіслано на адресу керівництва міської станції юних техніків Кропивницького.

Руслан Трипільський.