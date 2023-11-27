Продовжуємо перейменовуватись

Кропивничани потроху звикають до нових назв вулиць. Частину із запропонованих влітку 172 назв вже змінено. На днях стартувало чергове громадське обговорення наступного етапу перейменувань вулиць міста.

На сайті міської ради створена електронна форма, через яку можна вносити власні пропозиції і їхобгрунтування. Обговорення триватиме місяць, до 22 грудня, а результати мають бути оприлюднені вже на початку січня наступного року.

На сайті міськради за посиланням www.kr-rada.gov.ua/pereymenuvannya-vulits/perelik-vulits-pereimenuvannya/ можна ознайомитись з подробицями про персоналії та події, на честь яких пропонують перейменувати вулиці, ми ж дамо коротко, в алфавітному порядку:

– вулиця та провулок Бехтерева – вулиця української дослідниці біології та медицини Валентини Радзимовської;

– вулиця Василя Жуковського – вулиця українського перекладача, письменника, видавця Олександра Кониського;

– провулок Ватутіна – вулиця Гурбенська, на честь найбільшого в історії бою між військами НКВС СРСР і силами УПА під Гурбами;

– тупик Ватутіна – тупик Санаторний, адже поруч провулок Санаторний;

– вулиця Верещагіна – вулиця українського художника Ніла Хасевича;

– вулиця Віктора Домонтовича – пропонується для обговорення;

– вулиця Гагаріна – на честь українського політичного діяча Степана Бандери;

– вулиця Жадова – пропонуються назви вулиця Державності; або вулиця Конституції; або вулиця Героїв УПА; або вулиця на честь борця за українську незалежність Михайла Остроградського;

– провулок Грибоєдова – провулок нашого земляка, художника Андрія Надєждіна;

– вулиця Грузовий двір (росіянізм) – вулиця Вантажний двір;

– провулок Донський – провулок військового діяча часів УНР Михайла Красовського;

– провулок Желтовського – провулок українського військового діяча Петра Болбочана;

– вулиця Казанська, провулок Казанський, проїзд Казанський – вулиця, провулок і проїзд Леся Курбаса, режисера, представника «Розстріляного відродження»;

– вулиця Короленка – вулиця Героїв-земляків;

– провулок Короленка – провулок Амет-Хана Султана, національного героя кримськотатарського народу, льотчика-аса;

– провулок Костянтина Заслонова – провулок української письменниці-фольклористки Ганни Барвінок;

– тупик Костянтина Заслонова – тупик Братиславський, бо поряд – вул. Братиславська;

– вулиця Красноярська – вулиця В`ячеслава Шкоди, на честь знам‘янського краєзнавця, шевченкознавця;

– вулиця Матвієнка – вулиця українського художника Василя Кричевського;

– вулиця Менделєєва – вулиця нашого земляка, геолога та геофізика академіка Доленка;

– провулок Молодогвардійський – провулок українського письменника Миколи Вінграновського;

– провулок Мурманський – провулок Чернівецький, на честь столиці Буковини;

– тупик Овражний (росіянізм) – тупик Яружний;

– провулок Першотравневий – провулок Христини Алчевської, української педагогині, письменниці;

– вулиця Ползунова – вулиця Просвіти, на честь Всеукраїнської ГО «Просвіта»;

– вулиця та провулок Пугачова – вулиця та провулок Сергія Параджанова, українського та вірменського режисера;

– вулиця Радужна (росіянізм) – вулиця Райдужна;

– провулок Рибачий (росіянізм) – провулок Софії Окуневської, української лікарки, освітянки;

– тупик Рибачий – тупик Харківський, поряд – вул. Харківська;

– провулок Руднєва – провулок краєзнавця, літописця Нової Праги Федора Плотніра;

вулиця Світлогорська – вулиця Великобалківська, Велика Балка – міський район;

– вулиця Сєдова – вулиця Наталії Ужвій, української акторки театру й кіно;

– провулок Сибірський – провулок українського композитора й диригента Бориса Лятошинського;

– провулок Сурикова – провулок Сергія Шаповалова, художника, нашого земляка;

– провулок Толбухіна – провулок Терентія Уманського, нашого земляка, Героя Радянського Союзу;

провулок Уляни Громової – провулок Христини Сушко, української військової медикині часів УНР;

– провулок Успенського – провулок Баштанський, на честь міста Баштанка Миколаївської області;

вулиця Чайковського – вулиця Алли Горської, української художниці та дисидентки;

– провулок Чайковського – вулиця художника-ілюстратора Амвросія Ждахи;

– вулиця Чехова – вулиця Миколи Зерова, українського поета та літературознавця;

– вулиця Чкалова – вулиця Віктора Похиленка, балетмейстера й хореографа, нашого земляка;

– провулок Шишкіна – провулок Михайла Бойчука, українського художника.

Власну думку можна висловити, використовуючи гугл-форму у розділі «Перейменування вулиць» на сайті Кропивницької міської ради: kr-rada.gov.ua/pereymenuvannya-vulits/opituvannya-pereimenuvannya/ або на платформі E-Dem: consult.e-dem.ua/3510100000 Письмові пропозиції надсилати за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41 або на електронну адресу kmvk@krmr.gov.ua.