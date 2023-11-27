«Театр. Душа Маріуполя»

Таку назву має черговий виставковий проєкт, який у День Гідності та Свободи презентував Кіровоградський обласний музей мистецтв. Таким чином кропивничани знову показали свою солідарність з тими, хто жив, працював і воював у Маріуполі.

Цей проєкт став продовженням системної роботи музею з висвітлення подій сучасної російсько-української війни, з вшанування полеглих героїв та мирних жителів нашої держави.

Представлена виставка налічує понад сто двадцять світлин, які розповідають про історію Маріупольського, а точніше Донецького академічного обласного драматичного театру та його акторів. До 16 березня 2022 року, коли російські нелюди скинули на нього надпотужну бомбу, він був візитівкою міста та втілював в собі поступ української культури та мистецтва. На виставці, окрім вражаючих емоційних фото, представлена модель театру, складена з легодеталей Максимом Мітякіним.

Після бомбування і атак російських окупантів Маріупольський театр, як і саме місто, став жахливим символом війни. Спочатку окупанти пообіцяли відновити театр, але, імітуючи ремонтні роботи, просто замітали сліди свого злочину – заливали трупи людей бетоном. А далі, як заведено у дикої орди, танці на кістках і крові – вистави, свята, концерти на ще свіжій братській могилі. Але відновлення театру так і не відбулося, і його вирішили знести. Тільки і залишився він в людській пам’яті як колишній культурний символ міста, а нині – символ болю та пам’яті за загиблими маріупольцями.

«Ми хочемо нагадати про цей геноцид, розповісти усьому світові про ті страшні події, які відбувались у нашому Маріуполі, хочемо розповісти про зруйновані культурні та історичні об’єкти», – сказав на відкритті виставки керівник центру «ЯМаріуполь» Дімітрій Голубченко.

Серед почесних гостей виставки були колишня директорка Донецького обласного художнього музею, нині старша наукова співробітниця Національного художнього музею України Галина Чумак, а також колишній головний режисер Донецького академічного обласного театру міста Маріуполь Анатолій Левченко та колишній головний адміністратор цього ж театру В’ячеслав Вандрашек.