Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA вже незабаром подорожуватиме Україною! І, звісно, завітає у Кропивницький, де організацією фесту займається громадська організація “Флора”.

Покази фільмів та дискусії відбудуться 12 та 13 грудня в освітньо-культурному просторі “Гончаренко центр Кропивницький”. Модератор заходів: Максим Іващенко.

У вівторок 12 грудня з 16:00 до 17:00 будемо дивитися фільм «Вівчар» (Швейцарія, Маттіас Жуло, Люсьєн Ру) – На острові Акілл, на захід від узбережжя Ірландії, Кіан збирається провести літні канікули за грою у футбол із друзями. Однак на думку його діда Мартіна, зараз саме час для ознайомлення з роботою на фермі…

Також у вівторок 12 грудня з 17:00 до 18:00 будемо дивитися фільм «Гості з Харкова» (Україна, Галина Лавринець) – Неля — власниця музею-садиби народно-побутового ужитку «Омелькова хата» в селі Козубівка Полтавської області. Неля разом зі своїм чоловіком Олександром допомагають адаптуватися в селі переселенцям/-кам, що рятувалися від бомбардувань та обстрілів у Харкові…

У середу 13 грудня з 14.00 до 15.00 будемо дивитися фільм «89 днів» (Україна, Павло Дорогой) – З перших днів війни метрополітен став бомбосховищем для багатьох харків’ян/-ок. Два місяці вони облаштовували його для більш-менш комфортного життя. Але місцева влада та керівництво метрополітену хочуть звільнити підземку від мешканців/-ок і знову запустити транспортну мережу.

Також у середу 13 грудня з 15.00 до 15.30 будемо дивитися фільм «Прокидаючись у тиші» (Німеччина та Україна, Міла Жлуктенко, Даніель Асаді Фаезі) – Колишня військова казарма Вермахту нині слугує табором для біженців/-ок з України. Фільм «прокидатися у тиші» супроводжує дітей на шляху, де їхня власна історія переплітається з історією казарми.

Щоб у Гончаренко центрі знали, скільки стільців ставити для відвідувачів, будь ласка, зареєструйтеся – https://cutt.ly/OwOAlFQx – і без нагадувань приходьте за адресою вул. Велика Перспективна, 4а