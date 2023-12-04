Перейменування задля перейменування?

Вже довгий час ідуть розмови про перейменування міста Олександрія Кіровоградської області. Український інститут національної пам‘яті навіть створив спеціальну комісію, яка намагалася розібратись, чи має відношення назва міста до російської імперської спадщини.

І ось на сайті УІНП з’явився «Фаховий висновок щодо належності назви міста Олександрія Кіровоградської області до символіки російської імперської політики». Дозволимо собі зацитувати декілька речень (без посилання на першоджерела задля економії місця): «…Першим зафіксованим у введених до наукового обігу джерелах населеним пунктом на місці сучасного міста Олександрії Кіровоградської області було козацьке поселення Усиківка (Усівка), відоме з першої половини XVIII ст. У відомих на сьогодні джерелах перша згадка про Олександрію у формі Олександрійськ (рос. Александрийск) міститься в повідомленні Катеринославського намісницького правління до Слов’янської духовної консисторії про перейменування поселень (здебільшого козацьких) від 19 жовтня 1784 р. У документі зазначено: “Олександрійськ із шанця Усиківського”. /…/ У 1795 р. повітовий центр було перенесено з Олександрії до містечка Крилова. /…/ Імператорським указом Олександра І від 21 серпня 1806 р. центр Олександрійського повіту повертають в Усиківку, яку знову перейменовують на Олександрію.

…Таким чином, назва міста Олександрія є втіленням російської колоніальної політики. Заміна первісного топоніма Усиківка на Олександрія була ланкою загальної стратегії, спрямованої на викорінення української топонімії та впровадження загальноімперської системи назв для географічних об’єктів…

З огляду на викладене вище назва міста Олександрія Кіровоградської області як така, що пов’язана з реалізацією російської колоніальної політики, відповідно до підпункту “є” пункту 4 частини першої статті 2 Закону, належить до символіки російської імперської політики».

Висновок фаховий, і начебто питань вже не повинно бути. Але ж вони є! Місцеві краєзнавці наполягають на тому, що навіть вищезазначена комісія не вказала (а це означає, що його нема?) першоджерело, в якому є конкретне посилання на те, що назва Олександрія має відношення саме до імператорської родини. Імператорський указ є лише про повернення назви Олександрія Усиківці. Тобто це спірне питання, на думку і місцевих істориків, і крає­знавців, і журналістів, і містян, так і залишилось відкритим.

Що ж має відбутись далі? УІНП повинен сформувати свою позицію і, як передбачено законом, подати її у комітет Верховної Ради. Комітет, у свою чергу, має розглянути це подання, а потім вирішувати: ухвалювати або не ухвалювати.

Втім, залишається не проясненим ще один важливий момент: а де ж у схемі УІНП – Верховна Рада місце думці містян-олександрійців? Невже таке питання має вирішуватися без них?

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко у своєму Telegram-каналі опублікував опитування щодо думки містян про перейменування Олександрії. Усього в ньому взяли участь понад 16 тис. осіб, 91% з яких – проти перейменування міста. 7% вважають, що перейменування потрібно, 2% – мали інші варіанти відповіді.

Що ж, робимо висновок: точку в цьому питанні ще не поставлено. Далі буде…