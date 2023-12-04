Так назвали обласний ветеранський форум, який відбувся 29 листопада в Кропивницькому на базі «Прозорого офісу».

Модераторка форуму, заступниця начальника обласної військової адміністрації, депутатка міської ради Катерина Колтунова відмітила:

– «Шлях повернення» – це не тільки про ветеранів, це про нас усіх, це наш шлях повернення до європейських цінностей людиноцентризму. Сьогодні ми обмінюємося думками та стратегіями допомоги захисникам та їхнім сімʼям. Ветеранська політика, соціальний захист ветеранів та їх сімей завжди в пріоритеті влади.

Присутні на форумі ветерани та ветеранки російсько-української війни, військовослужбовці та члени їхніх родин, представники обласної та міської влади, члени громадських організацій, які працюють з військовими та їхніми сім’ями, фахівці в галузі психологічної, медичної та соціальної реабілітації у форматі панельних дискусій ділились власним досвідом та інформацією про соціальний захист, підтримку, реабілітацію та реінтеграцію військових до мирного життя.

Так, директорка департаменту соціальної політики міської ради Юлія Вовк розповіла, що в Кропивницькому ЦНАПі надається 497 адмінпослуг. 49 – для захисників, захисниць і їх родин. Протягом 2023 року до департаменту надійшло 3869 заяв від військовослужбовців та їх родин про грошову допомогу, надання пільг на житлово-комунальні послуги, реабілітаційних послуг, проходження професійної адаптації. Також вона наголосила, що надалі пріоритетними будуть запровадження проєкту «Адмінсервіс «Ветеран»», створення міської комунальної установи з підтримки ветеранів війни та окремого структурного підрозділу в департаменті, який займатиметься виключно питаннями ветеранів.

Готуючись до форуму, опитали понад 4 тисячі військових. Найголовнішими проблемами вони визначили матеріальну, медичну й психологічну підтримку: 43% респондентів нарікали на недостатнє грошове забезпечення; 24% потребують соціального супроводу; 71% мають проблеми зі здоровʼям, 69% – психологічні розлади. Більшість опитаних не користуються пільгами, хоча мають на них право, бо в їх оформленні є багато проблем. Не задоволені військовослужбовці й медичним обслуговуванням. Що стосується державних програм реабілітації та протезування, то тільки 15% задоволені та вважають їх якісними. 64% опитаних військових переживають, що після повернення не зможуть знайти роботу.

Центральною подією форуму стала презентація проєкту дорожньої карти «Шлях повернення» з переліком усіх служб, що займаються медичною, реабілітаційною, соціальною, психологічною, юридичною допомогою та професійною підготовкою, та їхніми координатами.