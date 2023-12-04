Тетяна Бородіна: «Бажаю вам добрих новин!»

Ми не могли зв’язатися протягом майже двох тижнів. Телефон постійно зайнятий. Коли вдавалося сказати пару слів, це було тільки пара слів: зайнята, передзвоню. Нарешті все склалося – Тетяна Бородіна тимчасово вільна, можна поговорити.

– Тетяно, коли ви живете, відпочиваєте?

– Сама себе питаю про це. Є певний час на сон, але сниться комп’ютер, документи, папери… Прокидаюся від дзвінків, а це вже перерваний сон. Втомлююся. Але знаю, що моя діяльність корисна. Це мене підігріває, надихає.

– В якій структурі зараз працюєте? Як ви «називаєтеся»?

– Працюю в новоствореному управлінні, яке належить структурі МВС, – зниклих безвісти за особливих обставин. Управління створено наприкінці вересня цього року. До того цими питаннями займався уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко і його офіс. Його повноваження припинили й передали до інших структур. Ми в цьому беремо участь.

– У чому саме? Яка ваша допомога?

– По-перше, і це головне, комунікація з людьми, з родинами зниклих безвісти, допомога в заповненні анкет, ведення реєстру, видача витягів з нього.

У кожному регіоні цим займаються по одній людині. Дуже потрібні помічники, хоча б з технічних питань. Спілкування з людьми ніхто не відміняє, і я не можу сказати людині, яка мені зателефонувала, що я зараз зайнята паперами. Якщо ж дуже зайнята, перепрошую, а потім обов’язково передзвонюю – таке моє правило. Я фіксую звернення громадян, щотижня передаю звіти в управління.

– Якщо можна, конкретніше про допомогу, на прикладі.

– Звертається до мене людина, яка не може отримати певні документи від військової частини. Каже, що неодноразово телефонувала, писала, приходила в ТЦК, а результату немає. Тоді я особисто звертаюся до представників ТЦК, з’ясовую, чому питання людини не вирішено. Як правило, знаходяться важелі, за допомогою яких все вирішується.

– Тобто ви використовуєте свій авторитет?

– Скоріше, спрацьовує авторитет посади. Я підкреслюю, чому людині потрібно допомогти, наскільки це для неї важливо. І йдуть назустріч. Інша справа, що рішення затягується, і я підштовхую певних посадових осіб.

Буває, звертаються люди після заведення карної справи. А так обов’язково має бути, коли людина зникла безвісти. Пишеться заява в поліцію, на руки видається витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Цей документ – підтвердження того, що людину почали розшукувати, призначений слідчий, який займається цією справою. Слідчий тут, в області, зробив все, що від нього залежало, і справу передають туди, де сталася подія, злочин, тобто в зону воєнних дій. І позивач не знає, куди саме передали документи. І в таких випадках підключаюся я.

– Це ж важко – спілкуватися з людьми, які розшукують близьких, знаходити потрібні слова.

– Так. Я свого часу пройшла курси кризового експерта з психології у Андрія Фоменка, і це дуже допомагає. Намагаюся давати надію, бо були випадки, коли військовий вважався загиблим, а його знайшли в полоні.

Коли людина тільки отримує сповіщення про зниклого безвісти, їй або слідчий, або в ТЦК одразу дають мій номер телефону. Мені телефонують, ці люди розгублені, не знають, що робити, і я докладно все пояснюю, розповідаю алгоритм, за яким вони мають діяти. Даю номери телефонів координаційного штабу в Києві, НІБу (Національне інформаційне бюро, короткий номер 1648). Пояснюю, як допомагає Міжнародний комітет Червоного Хреста. А саме ця структура може звертатися до ворожої сторони за підтвердженням того, що така-то людина перебуває в полоні. Ну і надалі супроводжую такі родини, не відмовляю в допомозі. Коли прощаюся, кажу не «до побачення», а – «я бажаю вам добрих новин».

– У соцмережах часто виставляють фото зниклих безвісти, але кажуть, що цього не можна робити.

– Так, не робіть цього, бо це може нашкодити. Ворог уважно моніторить соцмережі. І уявіть, які можуть бути наслідки, коли вони виявлять, що певний чоловік – не водій, як представився, а кулеметник. Кулеметників вороги особливо ненавидять.

– Де розташований офіс? Як з вами можна зв’язатися?

– Офіс на Великій Перспективній, 1. Зустрічаюся з людьми по понеділках, а на дзвінки завжди відповідаю. Даю два своїх особистих номера: 0969672603, 0663210272.