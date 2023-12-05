Як система безоплатної правничої допомоги допомагає постраждалим від домашнього насильства

Від початку 2023 року система безоплатної правничої допомоги понад 1,5 тис. разів надавала допомогу зі зверненням до суду людям, які постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. У понад 1,4 тис. випадків така допомога надавалася жінкам, у майже 120 випадках – чоловікам).

Серед поширених запитів цієї категорії клієнтів — отримання обмежувального припису щодо кривдника, розірвання шлюбу, а також стягнення аліментів на дітей. Розповідаємо, як постраждалим від домашнього насильства отримати безоплатну правничу допомогу та в яких випадках може допомогти система БПД.

Постраждалі від домашнього насильства мають право на усі види послуг від системи безоплатної правничої допомоги: від консультацій до представництва інтересів у суді.

Допомогу штатних юристів центрів з надання безоплатної правничої допомоги або адвокатів, які співпрацюють з системою БПД, ці люди можуть отримати, наприклад, для:

представництва інтересів в суді чи в інших державних органах;

складення необхідних документів: заяви до поліції, заяви на видавання обмежувального припису, заяви на відшкодування матеріальної / моральної шкоди, заяви до суду про бездіяльність слідчого тощо;

отримання направлення до шелтера / притулку для постраждалих від домашнього насильства;

розв’язання інших правових проблем, у тому числі в судовому порядку.

Приклади допомоги

Постраждалу від домашнього насильства ледь не притягнули до адміністративної відповідальності

Того вечора між пані Вірою та її чоловіком виникла сварка. Перебуваючи напідпитку, той ображав її, принижував, погрожував. Психологічний тиск супроводжувався нецензурною лайкою. Налякана жінка зачинилася в окремій кімнаті та зателефонувала до поліції.

Поліцейські приїхали за 30-40 хвилин. За цей час чоловік заснув. Пані Віра розповіла правоохоронцям, що сталося, та попросила захистити її. Жінка благала вжити заходів до чоловіка та провести із ним профілактичну бесіду, на що поліцейські в грубій формі відмовили їй. Натомість почали висувати пані Вірі претензії щодо неправдивого виклику поліції. Потім правоохоронці розвернулися та пішли.

Через місяць після цього випадку жінка отримала постанову, в якій зазначено, що її притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 183 КУпАП за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб та накладено штраф у розмірі 850 грн.

По допомогу жінка звернулася до системи БПД. Інтереси клієнтки доручили захищати адвокату Андрію Бруху, який співпрацює з системою БПД.

Оцінивши докази у справі, суд задовольнив позов пані Віри про скасування постанови й скасував штраф у розмірі 850 грн.

Допомогли отримати обмежувальний припис

Світлана переживала складні часи у стосунках з чоловіком. Його ставлення до неї значно погіршилося. Він психологічно тиснув, ображав і погрожував фізичним насильством навіть через побутові дрібниці.

Під час ще однієї сварки чоловік її облаяв і вдарив. Поліція видала стосовно чоловіка терміновий заборонний припис і відкрила кримінальне провадження.

Після пережитого Світлана звернулася до психолога по допомогу. Там її скерували до системи БПД.

У Шосткинському бюро правової допомоги Світлані пояснили, що вона, як постраждала від домашнього насильства, має право на всі види правничих послуг від системи БПД, у тому числі на допомогу зі зверненням до суду. Допомагати жінці отримати обмежувальний припис відносно її чоловіка

доручили адвокату, що надає безоплатну правничу допомогу, Дмитру Шпаку. Він вивчив надані клієнткою матеріали та склав позовну заяву.

«Рішення про видачу обмежувального припису або про відмову у його видачі ухвалюється на підставі оцінки ризиків, а саме вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства», — коментує Дмитро Шпак.

Суд задовольнив позов та видав обмежувальний припис, яким на 6 місяців заборонив чоловікові:

перебувати в місці спільного проживання / перебування зі Світланою;

наближатися на відстань менше 100 метрів до її місця проживання;

телефонувати чи писати особисто і через третіх осіб;

розшукувати Світлану, якщо вона за власним бажанням перебуває у невідомому кривднику місці, переслідувати та в будь-який інший спосіб спілкуватися з нею.

Тепер Світлана буде почуватися безпечніше.

Більше про домашнє насильство, відповідальність для кривдника та як може допомогти система БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/chy-mayu-ya-pravo-na-bezoplatnu-vtorynnu-pravovu-dopomogu/postrazhdalym-vid-domashnogo-nasylstva/

Як звернутися до системи БПД

Щоб отримати усну консультацію, телефонуйте до контактного центру системи БПД за номером: 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Контактний центр працює в будні з 8:00 до 18:00.

https://t.me/+380677213103 — безкоштовні дзвінки з Telegram

Якщо вам зручно отримати правничу допомогу письмово, напишіть у телеграм-бот https://t.me/LegalAidUkraineBot

Або звертайтеся до найближчого бюро правничої допомоги: https://bit.ly/bpd_buro