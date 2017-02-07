Лес рубят…

07.02.2017

Проблема спасения лесов в Украине актуальна как никогда. И если в Западной Украине лес уничтожают в промышленных масштабах, то у нас в области даже незначительная вырубка леса вызывает серьезное беспокойство у активных борцов за состояние легких Кировоградщины. А тем более вблизи городской черты.





Недавно в социальных сетях появилась серия фотографий эколога-аматора Юрия Вовкотруба именно с такой вырубки вблизи села Клинцы. На фото четко видно, что далеко не все спиленные столбы молодых и не очень деревьев снаряжены официальными чипами. Обращение в областное управление лесного хозяйства вернуло нам некоторое спокойствие. Оказалось, что вырубка санкционирована и согласована с лесничеством. Однако отсутствие специальных чипов на многих деревьях настораживает и вызывает неприятные предположения. Надеемся, что данная вырубка попадет под более пристальное внимание лесников и экологов, а все недочеты будут исправлены. А вместо вырубленного леса будет посажен новый, молодой и еще более красивый.

Как бы там ни было с разрешениями, а сосновый лес жалко. Он всегда выглядел очень красиво, там приятно было отдыхать. И протекающий рядом ручеек под гордым названием «река Аджамка» тоже радовал глаз. Теперь меньше…

Соб. кор. Фото Юрия Вовкотруба.