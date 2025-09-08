Алея пам’яті – в Ковалівському парку

На початку липня в міськ­раді Кропивницького відбулися громадські слухання, на яких обговорювалося питання «облаштування місця пам’яті загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні». Довго сперечалися, єдиною пропозицією, яку всі підтримали, було створення робочої групи. Вже проведено кілька засідань.

Містяни помітили, що з площі в центрі міста прибрали конструкції з портретами загиблих. Рішення правильне, бо і конструкції (так звані куби) частково пошкоджені, і портрети вигоріли. Але Алея пам’яті захисників і захисниць має бути. Робоча група, до якої увійшли депутати, спеціалісти міськради, волонтери, рідні загиблих, розглядала кілька варіантів, які були запропоновані на громадських слуханнях: сквер біля ЦНАПу, вулиця Велика Перспективна, проспект Винниченка, сквер Шевченка, вздовж дендропарку, колишній сквер Слави, вулиця Театральна, Ковалівський парк.

Спеціалісти міськради переконали робочу групу в неможливості облаштування алеї вздовж вулиць. Під землею проходять комунікації – вода, тепло, світло, у випадку аварії треба буде розривати, демонтувати конструкції, що викличе як технічні, так і моральні колізії. Проспект Винниченка «відмели», тому що це фактично траса, а не пішохідна вулиця. Деякі родичі загиблих на засіданні групи пропонували встановити портрети на площі Героїв Майдану. Їм пояснили, що там проводитимуться заходи, концерти, дитячі розваги, і робити це навколо портретів недоречно й неправильно.

Спочатку зупинилися на двох локаціях: ЦНАП та Ковалівський парк. Але на нещодавньому засіданні робочої групи більшістю голосів підтримали парк. Щодо скверу біля «Прозорого офісу» заступник міського голови Сергій Колодяжний зазначив: за технічними можливостями це місце не підходить для розміщення Алеї пам’яті, оскільки має нерівний рельєф, і там бракує площі для розміщення великої кількості портретів загиблих героїв. А їх на сьогодні більше семисот.

– Зважаючи на технічні умови, найбільше для облаштування Алеї пам’яті захисників і захисниць підходить парк Ковалівський. Наша задача розмістити алею так, щоб вона вписувалася в архітектурний ансамбль міста, мала естетичне і моральне навантаження, а не стала місцем повсякденним і суєтним, повз яке пробігатимуть перехожі у своїх справах і інколи навіть не зупинятимуться. Це має бути місце тихе, скорботне, місце сили і незламності, – зазначив директор департаменту містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради Роман Лунгол.

У засіданні робочої групи взяв участь начальник управління житлово-комунального господарства міськради Віктор Кухаренко. Він довів до відома присутніх, що у 2021 році галузевою програмою розвитку житлово-комунального господарства було передбачено кошти на реконструкцію Ковалівського парку, однак здійснити плани завадила війна. Кошти не можна було витрачати, тому що це не першочергові потреби. Тепер, коли почнуть облаштовувати алею, зможуть реконструювати парк.

Треба зауважити, що парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва. Для початку робіт на його території необхідно отримати багато погоджень і дозволів в мінкульті, міністерстві екології та інших. Крім того, на території парку є об’єкти, які належать до комунальної власності не міста, а області: філармонія, електрична підстанція. І ще недобудова, яка має приватного власника. З цим також треба буде щось вирішувати.

Робоча група до наступного засідання має виріщити, що треба зробити першочергово. Звісно, проведуть конкурс, на якому визначать, якими мають бути постери. Все це за кілька днів не зробити. Потрібен час. І справа навіть не в парку. Дозволів, погоджень, організаційної, підготовчої роботи потребує облаштування алеї в будь-якому місці. Можна констатувати, що робота почалася.

– Рішення прийнято, тепер ми повинні рухатися процедурно, – сказав «УЦ» Роман Лунгол. – Маємо з департаментом культури підписати охоронні зобов’язання. Починаємо формувати кошторис, розробляти проєктні рішення, робочий, не ескізний, проєкт алеї. У міському бюджеті на наступний рік будуть закладені кошти, і Алея пам’яті захисників і захисниць буде.

Нагадаємо, що алея буде розміщена по периметру парку вздовж вулиць Театральної та Кавалерійської. І ще було зазначено, що вона все-таки тимчасова. Після закінчення війни на Фортечних валах буде облаштований фундаментальний меморіальний комплекс.