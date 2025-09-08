Культура благодійності – культура добра

Минулого тижня біля обласної філармонії відбувся благодійний концерт інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро». Він зібрав кілька сотень небайдужих кропивничан, які прийшли підтримати філармонійників. Підтримати морально, духовно і матеріально.

Як відомо, в результаті масованої дронової атаки з боку рф у ніч 28 липня постраждала будівля нашої улюбленої філармонії. За словами директорки закладу Наталії Агапєєвої, внаслідок вибуху та ударної хвилі пошкоджені покрівля, фасад, частина ліпнини глядацької зали, підвал та деякі внутрішні комунікації будівлі, а головне – вибито усі великі вікна та двері. Вона висловила подяку усім службам та благодійникам, які у той день надали допомогу. А на цей час відбувається погодження і затвердження кошторисної документації на виконання ремонтно-відновлювальних робіт. Закінчується виготовлення унікальних фасадних вікон. На це виділяються кошти з резервного фонду обласного бюджету.

«Для чого ми збираємо кошти? Для того, щоб відновити те, що не буде йти по бюджету. Це в допомогу тому, що виділить держава, і для того, щоб ми могли нормально увійти в зимовий період», – пояснила Наталія Агапєєва.

Того вечора ансамбль «Єлисавет-ретро» виступав з особливим натхненням. І, як завжди, майстерно у виконанні солісток Іванни Неділенко та Світлани Польової лунали відомі хіти української естради. Погода стояла чудова, повітряної тривоги не було, а музика та співи підняли настрій присутніх настільки, що деякі навіть танцювали під улюблені мелодії. Протягом концерту періодично поповнювалась скринька для благодійних пожертв. Таким чином було зібрано 11 110 гривень. За роки війни ми усвідомили: волонтерство – наш стиль життя, а донат – гарна звичка.

До речі, наступний концерт з такою ж метою відбудеться 10 вересня, початок о 18-й годині. Виступатиме академічний театр музики, пісні і танцю «Зoряни».